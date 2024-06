CONSTRUTORA PATRIANI atinge mais de meio bilhão de reais em investimentos 

A CONSTRUTORA PATRIANI, referência no segmento imobiliário de médio e alto padrão tecnológico, lança no dia 18 de junho dois empreendimentos: o EPIC NOVA PETRÓPOLIS PATRIANI e o ÁUREA NOVA PETRÓPOLIS PATRIANI. Juntos, representam o maior VGV (Valor Geral de Venda) da história da construtora, R$ 670 milhões.

A abertura dos estandes e decorados aconteceu em 18 de junho (terça-feira), as 10h, na Av. Imperador Pedro II, 495 (para o Áurea Nova Petrópolis) e 345 (para o Epic Nova Petrópolis), São Bernardo do Campo.

Bruno Patriani

Na apresentação para a imprensa o Portal ABC do ABC perguntou o porque do sucesso dos empreendimentos Patriani;

O Sucesso da Patriani é porque ela entrega LAR e não Paredes

Os projetos dividem o mesmo terreno, porém serão dois condomínios independentes com três torres cada. O EPIC NOVA PETRÓPOLIS apresenta apartamentos de 163m² e 203m², com plantas de três ou quatro suítes, além de oferecer três ou quatro vagas de garagem.

Já o ÁUREA NOVA PETRÓPOLIS terá plantas de 86m² e 117m², com duas ou três suítes, e duas ou três vagas de garagem. Todas as unidades terão pelo menos uma vaga de garagem fechada nas laterais, estilo Steve Jobs (Esta é uma exclusividade da PATRIANI: ela é maior e possui um depósito privativo. Por ser fechada, o proprietário pode utilizar o espaço como desejar. Esta é uma homenagem ao fundador da Apple, que criou uma das marcas mais valiosas do mundo em uma garagem como esta).

Todos os apartamentos terão ampla varanda gourmet com churrasqueira a carvão completa, que apresenta iluminação e sistema de exaustão inclusos, além de ser um ambiente integrado à cozinha e à sala.

Um diferencial encontrado somente nas plantas do EPIC NOVA PETRÓPOLIS é a varanda social, uma segunda varanda oposta a gourmet, que possibilita ventilação cruzada em todos os apartamentos do empreendimento, resultando em um ambiente mais arejado e possibilitando diminuição nos gastos com ar-condicionado.

A entrega dos empreendimentos está prevista para outubro de 2027. O EPIC NOVA PETRÓPOLIS soma um VGV potencial de R$ 310 milhões, já o ÁUREA NOVA PETRÓPOLIS, R$ 360 milhões.

“Estamos muito orgulhosos de apresentar o EPIC NOVA PETRÓPOLIS e o ÁUREA NOVA PETRÓPOLIS. Os dois representam um marco não apenas na história da CONSTRUTORA PATRIANI, mas na região do Grande ABC. Este projeto foi estrategicamente pensado para entregar uma gama de comodidades única na cidade de São Bernado e redefinir o conceito de qualidade de vida. Eles são símbolos do nosso comprometimento com nossos clientes e com a cidade que tanto nos inspira”, afirma Bruno Patriani, Presidente da construtora.

Os empreendimentos são destaques na região, pois incluem duas das tradicionais casas de campo da PATRIANI, equipadas com tudo de que os moradores precisam para se divertir com amigos e familiares. Esses espaços contam com duas piscinas privativas, o que garante privacidade para os moradores que utilizarem o ambiente. Além disso, também contarão com solarium, piscina com cromoterapia, churrasqueira, lareira, espaço gourmet e playground.

Ainda sobre as áreas de lazer, vale destacar o clima de “resort” nas áreas comuns, criado pelo visual paradisíaco das três piscinas, quadras de beach tênis e tênis, sauna seca e espaço zen. Além disso, a academia do condomínio não só apresenta aparelhos tradicionais, como também terá um espaço funcional anexo para exercícios ao ar livre.

Os empreendimentos contam com uma característica de todos os prédios PATRIANI: a fazenda de energia solar, formada por placas fotovoltaicas que ajudam na geração de até 50% de energia para as áreas comuns do prédio, resultando em economia na conta de energia e, automaticamente ajudando na redução dos custos do condomínio.

O EPIC NOVA PETRÓPOLIS e o ÁUREA NOVA PETRÓPOLIS estão localizados em um dos bairros mais cobiçados de São Bernardo, o Nova Petrópolis. Uma região tradicional, marcada por ruas arborizadas e infraestrutura completa, que consegue proporcionar tranquilidade para a vizinhança. Além disso, está a cinco minutos a pé da Rua Marechal Deodoro, centro comercial da cidade, o que possibilita usufruir da estrutura central da cidade. Somado a isso, os condomínios estão próximos da Avenida Imperatriz, que possibilita desfrutar de opções gastronômicas diversas em bares e restaurantes.