Construtora PATRIANI abre vagas para estagiários e efetivos

A CONSTRUTORA PATRIANI está com vagas abertas para efetivos e estagiários para São Paulo capital e região metropolitana: em Mauá, Santo André e Suzano; e no interior do estado nas cidades de Santos e São José dos Campos.

As ocupações são para cargos de Engenheiro de Planejamento; Estagiário de Engenharia Civil, Auxiliar Administrativo, Analista de Personalização, Analista Administrativo de Obras, entre outros. Algumas vagas não exigem experiência e são para pessoas com deficiência (PCD´s).

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, desconto em universidades e Totalpass. Os interessados devem se cadastrar no link.

Confira lista completa das vagas:

Analista Administrativo de Obras – Santos – SP – Efetivo;

Analista de Aprovações – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Áreas Comuns – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Orçamentos – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de PDV Pleno – Santo André – SP – Efetivo;

Analista de Personalização – São José dos Campos – SP – Temporário;

Analista de Projetos – Santo André – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – Santo André – SP – Efetivo;

Ajudante de Produção – Mauá – SP – Efetivo;

Contra Mestre de Obras – Santo André – SP – Efetivo;

Encarregado (a) de Obra – Suzano – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) de Planejamento – Santo André – SP -Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Campinas – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Santo André – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Santos – SP – Estágio;

Estagiário (a) Fiscal – Santo André – SP – Estágio;

Instalador (a) de Esquadrias -Mauá – SP – Efetivo;

Operador (a) de Cremalheira – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Operador (a) de máquina CNC (marcenaria) – Mauá – SP – Efetivo.