Consórcio ABC visita Cemaden para avançar em monitoramento das chuvas na região

Com objetivo de dar continuidade no processo de otimização do sistema de alertas de emergências climáticas da região, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou visita técnica nesta semana na sede do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em São José dos Campos (interior de São Paulo).

A agenda serviu para avançar nas tratativas para realizar o cruzamento de dados sobre a medição de chuvas nas sete cidades. Atualmente, o Consórcio ABC está em processo de implementação de um sistema que fará a leitura dos pluviômetros e enviará alertas automáticos às Defesas Civis da região em caso de alagamentos e enchentes.

O Cemaden, órgão nacional, possui uma rede de monitoramento das chuvas na região. A proposta do Consórcio ABC é integrar esses equipamentos ao sistema regional que está sendo construído.

Em maio deste ano, a entidade regional que representa as prefeituras já havia realizado reuniões técnicas com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e Defesa Civil Estadual para também solicitar acesso aos dados do sistema estadual de monitoramento do clima.

“O Cemaden é uma referência em prevenção aos desastres naturais. A região caminha para ter um sistema moderno e com amplo monitoramento, oferecendo, assim, um importante equipamento para as Defesas Civis no combate às emergências climáticas”, afirmou a coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC, Sandra Teixeira Malvese.