Consórcio ABC trabalha ações de monitoramento ambiental e mudanças climáticas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu na quarta-feira (7/2) a equipe técnica da Urbverde, plataforma de monitoramento ambiental do estado de São Paulo. A ferramenta fornece indicadores socioambientais atualizados para subsidiar estudos e políticas públicas.

Durante a reunião, o grupo apresentou o projeto intitulado “Políticas públicas para qualificação territorial orientada à adaptação climática e à redução das desigualdades”. A iniciativa tem como objetivos formular e analisar indicadores de monitoramento do Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC e elaborar o Plano de Ação Climática de Diadema.

Por sugestão do Consórcio ABC, a equipe da Urbverde concordou em oferecer o projeto às demais cidades interessadas. Graças à iniciativa, os municípios terão a possibilidade de gerar, automaticamente, mapas analíticos como mapa de cobertura vegetal, de sucessão das vegetações, de ilhas de calor e de frescor, bem como identificar através do viário as ruas que mais precisam de arborização.

A ferramenta auxilia na elaboração de iniciativas como os planos locais de mudanças climáticas local, de arborização, de zoneamentos, de definição de corredores ecológicos, além dos planos diretores.

A plataforma, inicialmente financiada pelo Edital de Apoio a Projetos Integrados de Pesquisa em Áreas Estratégicas (Pipae) da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo (PRPI/USP), atualmente conta com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).