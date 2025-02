Consórcio ABC reúne secretários e dá andamento em debate sobre regionalização da Saúde

A criação da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) regional, demanda do Consórcio Intermunicipal Grande ABC há mais de dez anos, foi discutida nesta quarta-feira (5/2) em reunião entre representantes das secretarias municipais de Saúde das sete cidades, realizada na sede da entidade regional. O tema integrou a pauta do Grupo de Trabalho (GT) Saúde conforme deliberação da última assembleia geral de prefeitos da entidade, realizada em janeiro.



A Cross, que atualmente existe somente em âmbito estadual, consta do plano de prioridades estratégicas do órgão para este ano. Durante a reunião do GT, foi deliberado que os representantes municipais e a equipe técnica da entidade regional vão atualizar dados das demandas municipais e, partir disso, reabrir o diálogo com o Governo do Estado, que já discute a regionalização da saúde.

O objetivo da regulação regional é facilitar o acesso dos cidadãos ao sistema de saúde, agilizando a abertura de vagas ambulatoriais e hospitalares para pacientes da região. Por meio de pactuação com o Estado, será possível congregar as ações voltadas para a regulação do acesso aos equipamentos de Saúde existentes na região, contribuindo para a integridade da assistência e propiciando o ajuste da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão.

Participaram do encontro os secretários municipais de Santo André, Pedro Seno; e de Diadema, Antonio Carlos do Nascimento. Também estiveram presentes na reunião os adjuntos de São Bernardo do Campo, Fernanda Penatti; de Diadema, Gustavo Tomaz; de Mauá, Katia Navarro Watanabe; Ribeirão Pires, Luiz Carlos Perlatti; e de Rio Grande da Serra, Felipe Vieira; além de Maria Cecília Borsoi, integrante da Prefeitura de São Caetano do Sul.



Representando o Consórcio ABC, participaram o secretário-executivo Aroaldo da Silva e a coordenadora de Programas e Projetos, Juliana Cavasini da Silva.



“Hoje reunimos as demandas da área de saúde da nossa região, olhando a realidade de cada município, e iniciamos a reorganização da pauta que a gente vai enviar para os governos estadual e federal, principalmente no que tange ao debate da regulação da oferta de serviços de saúde junto à secretaria estadual da Saúde”, afirmou Aroaldo.



A pauta da reunião incluiu ainda discussão sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre Chikungunya. Além das ações permanentes realizadas pelos municípios, os representantes das secretariais de Saúde iniciaram o diálogo para ações conjuntas de conscientização e prevenção.