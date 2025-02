Com Plano de Drenagem em mãos, Consórcio ABC se coloca à disposição de recursos estaduais

Diante de um período de fortes chuvas em toda a Região Metropolitana de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou na segunda-feira (3/2) apoio aos municípios para medidas que minimizem os impactos dos extremos climáticos. Com trabalho antecipado e Plano de Macro e Micro Drenagem em mãos, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC se credencia a receber recursos estaduais para esta área.

Segundo o Governo do Estado, estarão disponíveis R$ 64 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para aplicação em projetos básicos, executivos e obras de drenagem. A Desenvolve SP também irá disponibilizar linha de crédito para investimento em infraestrutura resiliente, atual necessidade para garantir a segurança da população e a continuidade dos serviços essenciais diante de transtornos causados pelas chuvas.

O anúncio foi feito em reunião com 53 prefeitos de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a presença do presidente do Consórcio ABC e prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, e de demais integrantes da Assembleia Geral da entidade regional, como os chefes dos Executivos de Santo André, Gilvan Júnior; de Diadema, Taka Yamauchi; de Ribeirão Pires, Guto Volpi; e de Rio Grande da Serra, Akira Auriani.

A proposta do Consórcio ABC é usar o Plano de Macro e Micro Drenagem como base na indicação de pleito de recursos ao governo estadual para intervenções nesta área. Foi este estudo que, por exemplo, indicou a construção do Piscinão Jaboticabal como a obra de maior impacto regional no combate às enchentes. Atualmente em obras, o projeto foi destravado pelo Estado em março de 2019 por peito do Consórcio ABC, após fortes chuvas que atingiram a região.

Em paralelo, a entidade que representa os municípios da região já está em tratativas com o governo estadual para a elaboração de um novo plano de drenagem, que poderá indicar novas tecnologias e intervenções que podem tornar a região ainda mais preparada para as mudanças climáticas.

“A atuação do Consórcio ABC tem sido essencial para a criação de soluções eficazes. Graças a esse planejamento conjunto, conseguimos não apenas antecipar medidas preventivas, mas também fortalecer a busca por investimentos que garantam a segurança da população”, destacou o presidente da entidade regional, Marcelo Lima.

Para dar andamento no diálogo com o Estado na busca por recursos, o Consórcio ABC já está em tratativas de uma visita da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, à região.