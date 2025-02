Prefeitura de São Paulo terá participação no Consórcio ABC

Em encontro realizado nesta terça-feira (4) na Capital, o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, acompanhado por demais integrantes do colegiado, convidou o chefe do Executivo de São Paulo, Ricardo Nunes, para ocupar cadeira na entidade regional.

A proposta, já acatada prontamente por Nunes, se dá no sentido de a cidade de São Paulo ter assento permanente no Consórcio ABC e, assim, participar de discussões integradas entre as divisas dos municípios. A capital faz divisa com cinco das sete cidades da região.

Também participaram da agenda com o presidente os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira; de Ribeirão Pires, Guto Volpi (vice-presidente do órgão intermunicipal); e de Rio Grande da Serra, Akira Auriani. A comitiva do Grande ABC marcou presença na reunião após visita ao projeto Smart Sampa.

O pleito de abertura formal a São Paulo exercer função no Consórcio é uma demanda antiga, mas sem avanços concretos até então.

“Tivemos um bom diálogo hoje no encontro e fizemos o convite ao prefeito Ricardo Nunes, que, prontamente, garantiu que vai ocupar cadeira no Consórcio ABC. Agradeço ao prefeito de São Paulo pelo reconhecimento da importância de nossa região e da entidade como instrumento de transformação. Será uma oportunidade de grande significado contar com a participação de São Paulo em assembleias do colegiado”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

A cadeira da capital na entidade que trabalha pelo desenvolvimento do Grande ABC será ocupada por uma indicação de Nunes. A deliberação para que a cidade de São Paulo tenha posto fixo no Consórcio entrará na próxima pauta da assembleia geral do colegiado, visando votação dos prefeitos para validar o convite à Capital e oficializar o ingresso.

“O Consórcio Intermunicipal exerce papel de extrema relevância para debater políticas públicas em comum entre as cidades. Não à toa consolidamos o retorno de São Bernardo como um dos primeiros passos da nossa gestão. E São Paulo, por sua vez, que é a maior cidade da América Latina, faz divisa com a maioria dos municípios da região. É simbólico esse ingresso. A entidade ganhará com a entrada da Capital.”

O convite à capital faz parte das medidas pensadas pela nova presidência do Consórcio ABC no sentido de implementar um novo modelo ao colegiado, com foco em maior diálogo com diversos agentes responsáveis pelas políticas públicas regionais e resultados concretos para a região.

“O prefeito Ricardo Nunes sinalizou que irá participar pessoalmente da primeira reunião. Nos encontros posteriores, ele já adiantou que designará servidor técnico para participar das reuniões, com o objetivo de dar encaminhamentos às pautas em comum”, emendou o presidente do Consórcio ABC.

A proposta é ter a formação de um Conselho Consultivo Permanente, que além de uma indicação da capital, contaria também com representantes do Estado, do Governo Federal, deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral na região e vereadores integrantes das mesas diretoras das Câmaras Municipais das sete cidades.

Planejamento Regional

Associação pública, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC foi criado em 1990 com o foco de realizar o planejamento, articulação e definição de ações de caráter regional, entre elas discussões de destinação de resíduos sólidos, mobilidade urbana, drenagem e uma Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) Regional. Atualmente, seis das sete cidades integram a entidade regional – exceção fica por conta de São Caetano, que tem dado sinais de possível retorno.