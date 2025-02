Título: Nunes anuncia que obra no Jardim Pantanal é inviável e cogita desocupação

Na manhã desta segunda-feira, 3 de fevereiro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciou em coletiva de imprensa que a Prefeitura está se preparando para desocupar e demolir as construções no bairro Jardim Pantanal, localizado na extremidade leste da cidade, nas proximidades da divisa com Guarulhos.

A região é conhecida por suas recorrentes inundações e sofreu severos alagamentos no último fim de semana devido às intensas chuvas que atingiram a área metropolitana. Até a manhã de hoje, as águas ainda permaneciam elevadas no local.

Aviabilidade de soluções e os custos da obra

Durante a coletiva, Nunes revelou que a administração municipal havia considerado a construção de um dique ao redor do Rio Tietê, que atravessa o bairro. No entanto, segundo o prefeito, o custo da obra seria exorbitante. “Temos um pré-estudo para um dique que custaria mais de 1 bilhão de reais. É inviável“, afirmou. Ele enfatizou a importância da transparência ao discutir soluções para os problemas enfrentados pela população: “As pessoas podem gostar ou não das decisões tomadas, mas precisamos agir com base na realidade“.

Histórico e situação atual do bairro

O Jardim Pantanal foi estabelecido na década de 1980 como resultado de uma ocupação popular em uma área suscetível a alagamentos devido à sua localização na várzea do Tietê. Hoje, cerca de 45 mil pessoas residem na região, onde o rio flui em seu estado natural, sem as contenções existentes em outros trechos da Marginal Tietê.

A Prefeitura começou a disponibilizar abrigos próximos ao Jardim Pantanal desde sábado para acolher os desabrigados. Nunes mencionou que também estão sendo oferecidos auxílios financeiros e doações para algumas famílias afetadas.

Mudanças climáticas e alagamentos recorrentes

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas em São Paulo tem aumentado nas últimas décadas devido às mudanças climáticas, resultando em cheias mais frequentes do Rio Tietê e consequentemente em alagamentos no Jardim Pantanal. O prefeito destacou: “Não é possível lutar contra a natureza. Temos 30 anos de problemas nessa localização e não vejo outra alternativa senão incentivar as pessoas a deixarem esse lugar, pois sempre que chover haverá esses incidentes“.

Nunes também revelou que a Prefeitura planeja oferecer uma “ajuda financeira” aos moradores do Jardim Pantanal, variando entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, dependendo da localização das residências, como parte do esforço para desocupar a área. O montante exato e os prazos para essa ajuda ainda estão em discussão.

Problemas ambientais na região

Além disso, o prefeito indicou que o descarte inadequado de entulho na região pode estar agravando os problemas de alagamento. Um homem foi detido no último sábado por descumprir normas ambientais. “Fiquei alarmado após sobrevoar a área e observar crimes ambientais graves ocorrendo ali“, afirmou Nunes, referindo-se ao aterramento irregular em várias áreas da várzea.