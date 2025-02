Corregedoria da Saúde de São Caetano amplia atuação para aprimorar serviços públicos

Pacientes e profissionais da rede de Saúde de São Caetano do Sul têm à disposição uma importante aliada na busca pelo constante aprimoramento dos serviços públicos prestados no setor. É a Corregedoria da Saúde, estabelecida para apurar eventuais irregularidades administrativas na área.

Criada em 2017, a Corregedoria da Saúde está aprimorando e ampliando a sua atuação neste ano, deixando de ser um departamento que aguarda ser demandado para, de fato, ir ao encontro de soluções para os problemas identificados.

A equipe está visitando hospitais e os demais equipamentos de Saúde do município para verificar, in loco, como está o funcionamento dos serviços, em atuação mais proativa, transparente e democrática.

“Estamos implantando uma atuação mais efetiva, verificando o funcionamento dos serviços para identificar eventuais problemas e contribuir em suas soluções. Isso se dá aprofundando o conhecimento sobre a rotina dos equipamentos públicos, o que nos aproxima tanto do paciente quanto do profissional. Assim, eles passam a enxergar a Corregedoria da Saúde como uma instituição que contribuirá efetivamente para o que todos nós queremos, que é o constante aperfeiçoamento dos serviços prestados,” ressalta o corregedor setorial da Saúde, Daniel Siqueira Gomes.

Nesta segunda-feira (3/2) foi publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico) a nova composição da Comissão Processante Permanente da Corregedoria Setorial da Saúde, com a finalidade de desenvolver as atividades de caráter apuratório e processante relativas às eventuais irregularidades administrativas no serviço público e suas consequentes responsabilidades.

Para tanto, a Comissão conduzirá sindicâncias, processos administrativos disciplinares, pedidos de providências, apurações preliminares, inspeções, correições e procedimentos disciplinares de preparação e investigação, inclusive inquéritos administrativos.

O corregedor Daniel Siqueira preside o grupo, também formado por Vera Lucia de Albuquerque, Solange Sartori e Fabio Agostini, além das suplentes Eliana Rstom e Rosana Aparecida de Souza.

OUVIDORIA

A Corregedoria Setorial da Saúde atua alinhada à Ouvidoria Setorial da Saúde, responsável pelo primeiro atendimento aos moradores que queiram registrar reclamações ou sugestões sobre o funcionamento dos serviços do setor.

A Ouvidoria da Saúde atende presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Prudente de Moraes, 81, e também nos seguintes canais: