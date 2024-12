Consórcio ABC recebe apresentação do projeto Nova Indústria

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu apresentação do projeto Nova Indústria Grande ABC, ministrada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa foi pauta de reunião do Grupo de Trabalho (GT) Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Na assembleia de prefeitos, realizada na última terça-feira (10/12), o Consórcio ABC assinou acordo com Sebrae, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Serviço Social da Indústria no Estado do São Paulo (Sesi-SP) que prevê a implementação do Programa Nova Indústria Grande ABC. O objetivo é impulsionar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias da região.

A proposta foi inspirada no Nova Indústria Brasil (NIB), programa do Governo Federal que visa apoiar e desenvolver a indústria nacional. A ação regional também considerou o Mapa Estratégico da Indústria 2023-2032 da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O projeto-piloto prevê painéis de discussão, capacitações técnicas, orientação para captação de crédito, entre outras ações, para empresas que prestam serviços de suporte à atividade industrial.

Durante a reunião, os integrantes do GT Desenvolvimento destacaram a necessidade de aproveitar as sinergias existentes na região para construir os arranjos produtivos.

O encontro incluiu ainda discussões sobre as experiências do Parque Tecnológico de Santo André, iniciativas realizadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires para fomentar a economia local e o potencial turístico da região.

Entre as ações realizadas ao longo deste ano, o grupo destacou os resultados do Projeto de Fortalecimento da Economia Solidária no Grande ABC e o lançamento do Cadastro Regional de Economia Solidária.



O coordenador do GT Desenvolvimento e secretário-adjunto de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Fernando Cunha, fez um balanço das ações realizadas em 2024, ressaltando a parceria entre o Consórcio ABC e a Agência de Desenvolvimento Econômico.

“Mais uma vez cumprimos o papel de integrar as políticas públicas de desenvolvimento regional, buscando atender as necessidades reais da nossa cadeia produtiva. Nossa missão é sempre possibilitar um ambiente favorável para que haja maior oportunidade de geração de emprego e renda beneficiando a população do Grande ABC”, afirmou.