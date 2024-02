Consórcio ABC propõe ao DAEE participação no planejamento de obras e manutenções de piscinões

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresentou ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão do Governo do Estado responsável pela manutenção dos piscinões, as principais demandas relacionadas aos reservatórios instalados na região e propôs a ampliação do trabalho conjunto para o combate às enchentes na região.

Em reunião realizada na terça-feira (20/2), na sede do DAEE no centro da Capital, o Grupo de Trabalho (GT) Drenagem Urbana do Consórcio ABC propôs a ampliação da participação da entidade regional nos processos de planejamento de drenagem realizados pelo Governo do Estado na região, entre eles a manutenção e implementação de novos piscinões, assim como a realização de reuniões periódicas entre técnicos do DAEE e do Grande ABC.

O GT Drenagem pontuou que recebia anualmente, desde 2019, o cronograma de manutenção e limpeza dos piscinões realizado pelo DAEE para acompanhar sua execução. No entanto, ao longo de 2023, apesar das reiterações, não obteve informações sobre os trabalhos do órgão estadual nos reservatórios da região.

O grupo destacou que, após o balanço dos períodos de chuvas de 2022 e 2023, considera necessário o aumento da frequência de limpeza, roçagem e desassoreamento, visando garantir maior eficiência dos dispositivos de drenagem.

Durante o encontro, o GT Drenagem propôs a criação de um canal direto de comunicação para recebimento dos cronogramas de limpezas e manutenções anuais no início de cada ano de forma direta, sem a necessidade de solicitação destas informações via ofício.

O Consórcio ABC também solicitou informações sobre a situação das obras do Piscinão Jaboticabal. Em construção desde dezembro de 2021, o equipamento está localizado na divisa entre São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo.

O reservatório é uma demanda histórica da entidade regional e é apontado como a obra mais importante para o combate às enchentes no Grande ABC. Além deste empreendimento, foram discutidos os projetos futuros para a região, tais como a construção de dois novos piscinões, o RT-15 e RT-16, localizados em Santo André e Mauá, respectivamente.

Outra solicitação é a realização de ações de desassoreamento preventivo de córregos da região, com inclusão no planejamento orçamentário permanente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Os córregos têm abrangência regional, sob gestão estadual, e os municípios não dispõem de recursos para realização destas ações, incluindo a destinação do material extraído.

“A interlocução permanente entre os técnicos e gestores do ABC com o DAEE é um elemento indispensável, uma vez que a drenagem urbana é um assunto que extrapola a escala local. Esperamos que este encontro seja o primeiro de muitos outros, para a continuidade do diálogo conjunto, construção e melhoria das políticas públicas de drenagem”, pontuou a coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC Sandra Malvese, que participou da reunião.