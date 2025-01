Consórcio ABC participa do Encontro de Gestores Culturais do Estado de São Paulo

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou nesta quarta-feira (29/1) do Encontro de Gestores CultSP 2025, promovido pela Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O evento ocorreu na Sala São Paulo, no Centro da Capital, e reuniu representantes de mais de 500 municípios.



Durante a solenidade, a secretária estadual Marilia Marton anunciou o lançamento do primeiro lote de Editais de Difusão, com investimento de R$ 16,6 milhões, além da criação de uma trilha formativa do CultSP Pro voltada para gestores públicos da cultura. Além disso, adiantou que um novo lote de editais será lançado.



“No ano passado, conseguimos alcançar todos os municípios do estado com nossas ações culturais, e seguimos firmes no compromisso de levar cada vez mais cultura para todas as regiões de São Paulo, apoiando também as iniciativas locais. É nesse sentido que lançamos esses editais, que vão garantir investimento para feiras, festivais, comemorações e festas tradicionais, além de uma trilha inédita de capacitação para que os gestores possam se aprimorar ainda mais”, afirmou.



A secretária estadual sinalizou ainda várias possibilidades de parceria com os municípios e apresentou propostas de planos setoriais para o audiovisual, para a música, para os povos originários, além do patrimônio, assim como o Sistema Estadual de Patrimônio Cultural (Sisep), que irá qualificar e melhorar a utilização de espaços tombados pelo patrimônio histórico. Outra iniciativa divulgada foi a Agenda VivaSP, em que os municípios podem registrar suas produções artísticas e cadastrar artistas e eventos turísticos, culturais e de agronegócio.



O Consórcio ABC foi representado no encontro pela coordenadora de Programas e Projetos, Juliana Cavasini da Silva. Além da apresentação das iniciativas do governo estadual, o evento foi organizado para ser um ambiente para conexões com gestores municipais.