Consórcio ABC participa da elaboração do programa Cidades Verdes Resilientes

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participa das discussões para elaboração do Programa Cidades Verdes Resilientes, do Ministério do Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia e o das Cidades. O objetivo da ação é aumentar a qualidade ambiental e a resiliência das cidades brasileiras diante dos impactos da mudança do clima.

Representando a região, o diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano, está em Brasília para colaborar com a implementação da iniciativa.

“O programa estabelecerá políticas públicas de preparação das cidades para os eventos climáticos. O Consórcio ABC apresentou propostas de como melhor implementar essa política”, afirmou João Ricardo, que é especialista em Gestão Ambiental.

A ação será composta de cinco eixos: articulação institucional; orientações técnico-normativas; capacitação, educação urbano-ambiental e informações; fomento a diagnósticos, planos, projetos e intervenções; e ampliação e facilitação do acesso a mecanismos de financiamento.

“Espera-se que o uso nas cidades de tecnologias verdes de urbanização, como os serviços baseados na natureza, passe a estar como exigência na concepção dos projetos com financiamento federal”, explicou o diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC.

O Grande ABC já se prepara para essa nova realidade. Em 2016, em parceria com o Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), o Consórcio ABC publicou o Inventário Regional sobre Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que resultaram de estudos realizados com colaboração de técnicos das áreas de Meio Ambiente, Defesa Civil, Resíduos Sólidos, Transporte e Energia das sete cidades.

Em maio deste ano, a entidade regional firmou filiação ao Iclei, passando a integrar uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Com isso, passou a ter acesso a consultoria técnica, capacitação, intercâmbio de experiências, participação em projetos e eventos, entre outros benefícios.