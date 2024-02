Consórcio ABC lança campanha regional de combate ao mosquito da dengue

Atento ao repentino aumento de casos de dengue na região, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC lançou, na manhã desta terça-feira (20/2), uma campanha regional de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Trata-se de uma ação de comunicação digital, pelas redes sociais da entidade regional, com foco em alertar a população para o avanço da dengue nas sete cidades e orientação social sobre meios de evitar focos do inseto nos municípios da região.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em menos de dois meses de 2024 o Grande ABC já superou o número de casos de dengue da soma de todo o ano passado. De janeiro até 19 de fevereiro, foram 551 moradores infectados. Ao longo dos 12 meses de 2023, foram 519 munícipes que tiveram dengue na região.



As peças informativas da campanha digital são focadas em orientações à população e informação sobre a evolução dos casos no Grande ABC, entre outros conteúdos relevantes sobre o tema.



“Cada cidade já tomou suas providências e tomamos essa iniciativa de reforçar a conscientização da população com o lançamento desta cartilha informativa digital. Sabemos que em torno de 80% dos locais de incidência de criadouros do mosquito são em espaços privados, nas casas das pessoas. Por isso, é importante este trabalho de alertar sobre os possíveis locais que podem ser foco do mosquito”, comentou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior.