Consórcio ABC homenageia personalidades do Movimento Negro 

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove, nesta quarta-feira (29/11), a partir das 18h30, uma homenagem às personalidades do Movimento Negro da região. A iniciativa integra as ações do Mês Consciência Negra no Grande ABC.

Durante o encontro, haverá entrega de certificados de honra ao mérito para personalidades que tiveram ações importantes para a promoção da igualdade racial na região.

A programação do evento inclui ainda apresentações culturais e uma mesa de reflexão com representantes do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério dos Povos Indígenas, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (FONSANPOTMA), União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro) e dos povos indígenas do Grande ABC.

Serviço

Homenagem às Personalidades do Movimento Negro do Grande ABC

Dia 29 de novembro, quarta-feira, a partir das 18h30

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.