Consórcio ABC firma parcerias com Sebrae, Ciesp, Senai e Sesi

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC assinou nesta terça-feira (10/12) parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Centro das Indústrias do Estado de São Paul (Ciesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com o Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP). Os documentos foram firmados durante a Assembleia Geral do Consórcio ABC, com a presença dos prefeitos da região.

O acordo com o Sebrae, Ciesp, Senai e Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC prevê a implementação do Programa Nova Indústria Grande ABC, ação que visa impulsionar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias da região.

A proposta foi inspirada no Nova Indústria Brasil (NIB), programa do Governo Federal que visa apoiar e desenvolver a indústria nacional. A ação regional também considerou o Mapa Estratégico da Indústria 2023-2032 da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O público-alvo do projeto são as indústrias localizadas nas cidades do Grande ABC com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Já os objetivos do programa são o aumento da produtividade, maior faturamento e geração de emprego e renda.

“A indústria ainda é o pilar e o motor do desenvolvimento econômico regional. Por isso, a gente precisa ter um ganho de produtividade, adensamento tecnológico, pensar em novos mercados e em reforçar novos setores econômicos da nossa região. O programa tem como objetivo avançarmos em todos esses quesitos”, explicou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, que também preside a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Em relação ao Sesi-SP, o acordo de cooperação técnica inclui o Consórcio ABC e a Agência de Desenvolvimento para implementação de parcerias em programas voltados a educação, esporte, qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho.

O objetivo é facilitar o acesso das prefeituras e da iniciativa privada aos programas desenvolvidos pela entidade paraestatal. Trata-se de uma parceria guarda-chuva, isto é, um contrato que estabelece os termos e condições gerais para a realização de múltiplos contratos futuros entre diferentes partes.

“O caminho tradicional é o Sesi se reunir individualmente com cada representante de prefeitura, associação ou empresa, tornando os processos mais demorados. Graças à articulação realizada pelo Consórcio ABC e pela Agência, diferentes atores podem aderir ao acordo e reduzir a burocracia. É um instrumento que facilita e coloca todos em um mesmo nível na nossa região”, afirmou Aroaldo.