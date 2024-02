Consórcio ABC e IBGE firmam parceria inédita para pesquisa sobre território e população da região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) assinaram nesta sexta-feira (23/2) protocolo de cooperação em áreas de mútuo interesse, incluindo pesquisa, desenvolvimento e inovação. A parceria entre os órgãos é inédita e visa fortalecer a base de dados sobre território e população da região.

O documento foi firmado pelo presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, e pelo presidente do IBGE, Marcio Pochmann, durante o evento de divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022 sobre as características dos Domicílios, realizado no Teatro Clara Nunes, em Diadema.

O presidente do Consórcio ABC ressaltou a importância do trabalho a ser desenvolvido em conjunto com o IBGE para trazer mais subsídios ao desenvolvimento de políticas públicas na região.

“Juntamente com a equipe do IBGE vamos aprofundar ainda mais as informações sobre o território das nossas cidades. O conhecimento é fundamental para desenvolver políticas que promovam igualdade e felicidade para todos”, afirmou Filippi.

Prefeito anfitrião do evento, o presidente da entidade regional disse ainda que foi uma honra para o Grande ABC receber o evento nacional de divulgação da pesquisa do IBGE.



Dados sobre saneamento

O Censo Demográfico mostrou que, em 2022, 62,5% da população do Brasil morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto. Por sua vez, a coleta direta ou indireta de lixo atendia 90,9% da população.

No Grande ABC, 98,9% da população era atendida pelo abastecimento de água por rede geral, 95,0% possuíam esgotamento sanitário por rede de coleta ou pluvial e 99,7% eram atendidos por serviço de coleta de lixo.