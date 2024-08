Consórcio ABC disponibiliza diagnóstico da Economia Solidária na Região do ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC disponibilizou os resultados do diagnóstico da Economia Solidária do Grande ABC. O trabalho, apresentado na última quinta-feira (8/8), é resultado de uma parceria firmada entre a entidade regional e a Unisol Brasil, central de cooperativas e empreendimentos solidários. O relatório sobre o levantamento está disponível no site do Consórcio ABC (www.consorcioabc.sp.gov.br).

O projeto foi idealizado para fortalecer e fomentar iniciativas associativas, com foco na geração de trabalho e renda, que estimulem o envolvimento comunitário, a consciência coletiva e ambiental por meio de práticas produtivas, de comercialização e consumo. Outro objetivo é viabilizar práticas de desenvolvimento econômico baseadas em princípios de solidariedade, como maneira de promover a transformação sociocultural em prol de uma sociedade mais consciente, justa e igualitária no Grande ABC.

Segundo o diagnóstico, o Grande ABC 70 conta empreendimentos do tipo, sendo 29 em Santo André, 13 em São Bernardo do Campo, 12 em Diadema, dez em Mauá, três em Rio Grande da Serra, dois em Ribeirão Pires e um em São Caetano do Sul.

As principais atividades destes empreendimentos são Artesanato (18), Alimentação e Bebida (17), Confecção, Costura e Bolsas (11), Reciclagem (5), Serviços de Assessoria (5), Educação Cultura e Oficinas (5), entre outras.

A iniciativa foi viabilizada a partir de emenda parlamentar do deputado estadual Teonilio Barba destinada ao Consórcio ABC