Consórcio ABC debate cooperação técnica com Conselho de Arquitetura e Urbanismo

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu, nesta quarta-feira (6/12), representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) para debater possibilidades de cooperação técnica entre os dois órgãos.

Em julho deste ano, o Consórcio ABC e o CAU/SP firmaram um protocolo de intenções para o desenvolvimento de ações conjuntas, incluindo intercâmbio de informações, apoio na formulação de políticas urbanas e ambientais sustentáveis.

As possibilidades de parceria foram debatidas em reunião do Grupo de Trabalho (GT) Habitação do Consórcio ABC, realizada na sede da entidade regional.

A pauta do encontro incluiu uma discussão sobre Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). O termo tem sentido amplo, abordando desde uma orientação técnica até trabalhos de elaboração de projeto, acompanhamento e execução das obras para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária de habitação e deve servir à população que necessita demandar esse serviço.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Mário Reali, destacou a importância da cooperação. “O trabalho em conjunto com o CAU/SP vai viabilizar o compartilhamento de informações, possibilitando a construção de diagnósticos e o planejamento de ações assertivas”, afirmou.