Consórcio ABC conquista R$ 50 milhões para a região em 2024; reunificação está em pauta

Balanço divulgado durante a reunião de prefeitos realizada na manhã desta terça-feira (10/12) aponta que o Consórcio Intermunicipal Grande ABC conquistou R$ 50,6 milhões de investimentos para a região em 2024. A assembleia geral também debateu a reunificação do quadro de prefeituras consorciadas a partir de 2025.

O maior montante obtido pela entidade é via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade, do Governo Federal, que irá repassar R$ 41,5 milhões para a elaboração de um Novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC (R$4,5 milhões) e de projetos básico e funcional de dez corredores com tratamento especial para transporte coletivo (três em Santo André, um em Diadema, três em Mauá, dois em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra), três terminais (em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, um em cada cidade) e estações de transferência em Diadema.

Participaram da reunião o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, de Mauá, Marcelo Oliveira, de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli, e o vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubão Fernandes.

“Somos o único consórcio de municípios do país a assinar convênio com o Novo PAC Mobilidade. Isso reforça a importância do trabalho realizado, que traz resultados diretos aos municípios e benefícios futuros para a população. Com estes projetos, as prefeituras poderão requerer futuramente recursos para execução das obras”, afirmou Filippi.

Outro valor importante obtido pelo órgão que representa as prefeituras foi via Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), do governo estadual, com o repasse de R$ 3,1 milhões para elaboração de um novo Plano Regional de Macro e Micro Drenagem e R$ 1,49 milhão para elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos para Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (Santo André e Mauá já executam projeto com objeto semelhante).

O trabalho do Consórcio ABC também conta com outras conquistas importantes ao longo do ano na área de Inclusão Social e Direitos Humanos, como Pesquisa Censitária Acerca da População LGBTQIA+ no Grande ABC (R$ 186,8 mil); aquisição de mobiliário permanente para as duas unidades do Programa Casa Abrigo Regional Grande ABC e verba para custeio do projeto (R$ 400 mil); recurso para ser utilizado na promoção do enfrentamento à violência contra mulheres (R$ 500 mil).

Também foi obtida verba para automatização do sistema de monitoramento hidrológico das microbacias hidrográficas críticas nos municípios do Grande ABC (R$ 168,1 mil); identificação de áreas prioritárias para a implementação de novas unidades de conservação e corredores ecológicos e verdes nas áreas de mananciais (R$ 778,2 mil); e modernização e digitalização do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) do Consórcio ABC.

Reunificação

A reunião dos prefeitos também colocou como uma das pautas principais a reunificação do Consórcio ABC, que desde 2023 conta com cinco das sete cidades da região. Os prefeitos eleitos de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, e de São Caetano do Sul, Tite Campanella, as duas cidades que se desligaram do órgão, participaram do encontro e dialogaram no sentido de retornarem ao quadro da entidade regional.

O presidente do Consórcio ABC destacou a participação dos prefeitos eleitos. “A vinda dos prefeitos eleitos foi muito importante e simbólica, demonstrando já uma disposição de reabrir o diálogo para a recomposição da unidade do Consórcio ABC. Faço votos para que o retorno dos municípios se concretize a partir de janeiro”, afirmou Filippi.