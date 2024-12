Consórcio ABC assina ordem de serviço para campanha de proteção das áreas de mananciais

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC irá implementar, no próximo ano, sinalização visual com alertas visando proteção das áreas de manancial na região. A assinatura do contrato para início da execução do serviço ocorreu durante a assembleia geral de prefeitos, realizada nesta terça-feira (10/12).

A implementação dos equipamentos será realizada com recursos do Governo do Estado, viabilizados por meio de projeto apresentado pela entidade regional ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que liberou R$ 1,9 milhão para a realização do trabalho.

No total, os cinco municípios consorciados receberão 397 placas de sinalização produzidas em material ambientalmente ecológico, conhecido como madeira plástica, considerando a educação ambiental e a sustentabilidade.

O objetivo da iniciativa é a preservação de uma área ambientalmente protegida e alertar a população sobre a importância dos mananciais, que representam 56,4% do território do Grande ABC, ultrapassando 469 quilômetros quadrados.

Conforme definido pelo projeto, as placas serão instaladas pela empresa Ideal Signs Comunicação Social, vencedora do processo de licitação, em vias de acesso e nas entradas e saídas de bairros a partir de rodovias que atravessam a região. O prazo de execução é de sete meses, a partir da assinatura do contrato.

Com alta durabilidade, as estruturas apresentam grande resistência às intempéries, reduzindo os custos de manutenção. Além disso, não contam com componentes tóxicos na composição das tintas.

A identidade visual “Mananciais Grande ABC” está estruturada na integração entre as cidades, reforçando a preservação e a recuperação dos mananciais, assim como a conscientização da população sobre proibição de novas construções em áreas protegidas pela legislação ambiental.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, ressaltou que a instalação das placas é uma conquista importante para a proteção dos mananciais. “A agenda ambiental está entre as principais preocupações do Consórcio ABC. Por isso, a sinalização dos mananciais é uma iniciativa fundamental para esclarecer sobre a relevância destas regiões, além dos cuidados que devem ser tomados em relação à sua ocupação. Essa é mais uma conquista que foi possível graças à união dos municípios”, afirmou.