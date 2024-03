Consórcio ABC apresenta projeto de sinalização de mananciais em evento de aniversário da Billings

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresentou, nesta quarta-feira (27/3), projeto que irá implementar sinalização visual com alertas visando proteção das áreas de manancial na região. A iniciativa foi detalhada durante evento em comemoração ao aniversário de 99 anos da Represa Billings no Teatro Clara Nunes, em Diadema.

O objetivo do projeto é alertar a população sobre a importância da preservação das áreas de manancial, que representam mais de 50% do território do Grande ABC, conforme explicou o coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Meio Ambiente do Consórcio ABC, Paulo Henrique Borges de Oliveira.

A instalação dos equipamentos será realizada por meio de recursos do Governo do Estado, viabilizados por meio de projeto apresentado pela entidade regional ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que liberou R$ 1,9 milhão para a realização do trabalho.

As placas de sinalização serão produzidas em material ambientalmente ecológico, conhecido como madeira plástica, considerando a educação ambiental e a sustentabilidade. Com alta durabilidade, as estruturas apresentam grande resistência às intempéries, reduzindo os custos de manutenção. Além disso, não contam com componentes tóxicos na composição das tintas.

O evento em comemoração ao aniversário da Billings foi organizado pelo Subcomitê Billings Tamanduateí, que reúne representantes dos sete municípios do Grande ABC e da Capital.

A programação incluiu ainda palestras sobre temas como estudos e trabalhos realizados na região da Billings, relatório da qualidade das águas no reservatório, projetos referentes a usos sustentáveis nas áreas de mananciais, investimentos do Fehidro, entre outras.