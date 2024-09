Consórcio ABC apresenta política regional de memória e de patrimônio

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresentou, nesta quinta-feira (26/9), as principais ações da política regional de memória e de patrimônio desenvolvidas nas últimas décadas nas sete cidades. A temática integrou a programação da 1ª Oficina de Memória Histórica e Democrática do ABC Paulista e Catalunha, promovida pela Universidade Federal do ABC (UFABC) em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Universidade Autônoma de Barcelona.

Em sua fala, a coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC, Juliana Cavasini da Silva, destacou desde experiências anteriores à fundação da entidade que reúne as prefeituras do Grande ABC, como a realização das primeiras edições do Congresso de História, até a criação e atuação do Grupo Temático História e Memória, assim com os principais desafios da área na região.

Evento regional com mais de 30 anos de existência, o Congresso de História possibilita o encontro de pesquisadores, docentes, alunos, memorialistas e munícipes para debater e trocar conhecimentos e experiências sobre patrimônio cultural, direito à memória, história e diversidade cultural da região. A iniciativa tem o Consórcio ABC como organizador, em conjunto com a sociedade civil.

Entre os principais desafios da área, a coordenadora do Consórcio ABC falou sobre a importância da conservação e preservação dos patrimônios materiais e imateriais. “É preciso garantir os registros para a divulgação da história e da memória na região. Também é fundamental a preservação dos acervos e dos Centros de Memória Municipais, assim como a manutenção das equipes de servidores municipais para continuidade da política pública”, explicou Juliana.