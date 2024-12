Consórcio ABC apresenta balanço de ações para a cultura de paz nas escolas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou, nos dois últimos anos, uma série de ações e atividades para fomentar a cultura de paz nas escolas. A entidade regional criou em 2023 o Grupo Temático da Infância e da Adolescência, coordenado por professoras e composto por estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II das redes municipais de ensino. O objetivo da iniciativa era planejar ações de ação pela paz nas escolas, em resposta a uma série episódios de violência ocorridos em escolas brasileiras naquele ano.



A primeira grande iniciativa foi evento “Ação pela Paz nas Escolas”, ocorrido em 28 de abril 2023 em Mauá, com a participação de estudantes da região. A partir daquele encontro, o grupo temático passou a se reunir mensalmente no Consórcio ABC para refletir sobre a cultura de paz nas escolas com foco no enfrentamento do bullying e do cyberbullying e a desenvolver ações regionais neste sentido, visando publicizar a legislação federal publicada em janeiro deste ano.



O planejamento, a organização e a realização dos encontros tornaram-se espaços de construção coletiva e de aprendizado para gestores, professores e estudantes, na medida que propiciaram trazer para as relações a cultura do diálogo e o compartilhamento de saberes entre as redes municipais. Para registrar as ações realizadas nesses dois últimos anos, o grupo temático produziu um relatório de atividades.



Para a coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Educação e secretária da pasta em Diadema, Ana Lúcia Sanches, a semente plantada em 2023 durante o evento “Ação pela Paz nas Escolas” cresceu e deu frutos.



“Assim como inúmeras outras iniciativas realizadas em outras cidades da região, é só o começo. Muito mais pode ser feito pela promoção da cultura de paz nas escolas da região do Grande ABC, envolvendo prefeituras, secretarias, gestores escolares e estudantes”, afirmou Ana Lúcia, que também coordena o grupo temático.

Clique aqui para acessar o balanço das atividades do grupo.