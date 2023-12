Consócio ABC promove homenagem aos grupos de samba da região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove nesta quarta-feira (6/12), a partir das 18h, uma homenagem aos grupos de samba da região. O evento integra o calendário de eventos do mês que celebra o Dia Nacional do Samba.

O encontro terá a participação e do radialista e pesquisador Moisés da Rocha, que comanda o programa O Samba pede Passagem da Rádio USP. No ar desde 1978, a atração é a mais antiga dedicada ao gênero musical no rádio brasileiro.

O Dia Nacional do Samba é celebrado em 2 de dezembro desde 1964. Com raízes africanas e presente em todo o país, o gênero musical representa uma mistura de ritmos e é considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras.