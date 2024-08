Confraria de Vinhos COOP ganha mais uma edição

Criada com a finalidade de prestigiar os cooperados que apreciam um bom vinho, além de fornecer a eles uma verdadeira imersão de conhecimento sobre o universo dessa milenar bebida, a rede de varejo Coop realizou no início do mês de agosto mais uma edição da Confraria de Vinhos Coop.

Guilherme Balconi

Trata-se de um encontro mensal e itinerante, que já virou tradição e encantou mais de 1 mil cooperados de oito lojas. A última edição teve o apoio da Cantu Importadora e foram servidos cinco rótulos – dois chilenos, outros dois italianos e um francês – harmonizados com cuscuz marroquino e vegetais na brasa, risoto de funghi e cogumelos variados e, de sobremesa, carolinas de chocolate. Sem contar uma mesa farta de variadas frutas e queijos da marca Quatá.

A degustação foi comandada pelo sommelier, Jonas do Nascimento, que transformou o encontro numa verdadeira aula interativa sobre enologia, repartindo sua bagagem de conhecimento no assunto com os cooperados. “É o nosso jeito carinhoso de valorizar aqueles que mais prestigiam a nossa marca, mostrando que a Coop se importa em oferecer, além de produtos, experiências memoráveis”, destaca a coordenadora Elisabete Marques, responsável pela área de Relacionamento da Coop.

A Coop possui em seu mix mais de 600 rótulos de vinhos nacionais e importados, incluindo a linha de marca exclusiva, Tierra de Los Andes, importada do Chile.