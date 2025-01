Conflitos marcam segundo dia do BBB 25

O segundo dia dos participantes do Big Brother Brasil 25 foi marcado por uma série de emoções intensas, incluindo desentendimentos, lágrimas e até declarações surpreendentes de Gracyanne Barbosa sobre seu ex-marido, o cantor Belo.

No início do dia, Thamiris expressou sua insatisfação após ser escolhida em uma dinâmica que envolvia duplas, caracterizando a situação como “ignorante”.

A terça-feira (14) representou o primeiro dia completo dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil. As 24 horas iniciais de confinamento trouxeram muita agitação e já geraram discussões acaloradas entre os participantes.

O dia começou com uma Prova de Resistência que determinou os primeiros imunes da temporada. O desafio envolveu momentos de tensão e estreitou laços entre os competidores, além de resultar em algumas faíscas na convivência.

Prova de Resistência e Imunidade

A Prova de Resistência continuou sendo um tema de discussão após Eva e Renata se destacarem como as últimas participantes a deixar o desafio. Diego Hypolito refletiu sobre sua atuação: “Cobrei demais a minha irmã”. As amigas cearenses foram celebradas por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo e garantiram imunidade para o primeiro Paredão da temporada.

Tadeu Schmidt anunciou oficialmente a imunidade das vencedoras Eva e Renata.

Conversas sobre Belo e Carnaval

No decorrer do dia, Gracyanne Barbosa interagiu com os participantes sobre assuntos externos. Durante uma conversa descontraída sobre o Carnaval, ela elogiou Viviane Araújo, destacando sua longa trajetória como rainha de bateria na escola Salgueiro: “É uma das rainhas que está há mais tempo, e ela é maravilhosa”. Além disso, ao dialogar sobre Belo com Diego Hypolito, Gracyanne fez uma declaração emotiva: “Também amo”, surpreendendo os colegas ao mencionar que o cantor já é avô.

Estratégias e Articulações

As estratégias para o jogo começaram a ganhar destaque entre os participantes. Edilberto revelou a alguns aliados que já tinha um alvo para o próximo Paredão, alertando: “Abram o olho”. Marcelo também expressou sua antipatia por Vinícius, dupla de Aline, afirmando: “Não foi com a minha cara”.

João Pedro manifestou suas preocupações em relação à possibilidade de ser alvo de uma sister, enquanto Aline aconselhou Vinícius a ficar atento às movimentações dentro da casa. Por outro lado, Maike e Gabriel criticaram a postura de alguns colegas que estavam se apresentando como vítimas: “Até quando vai sustentar isso?“. Daniele Hypolito expressou seu desejo de manter boas relações no jogo.

Momentos Emocionais

Entre os momentos emocionais do dia, Mateus compartilhou com os colegas a reação do namorado ao saber que ele participaria do BBB 25: “De boa, mas é uma insegurança que dá”. Vitória Strada falou sobre seu relacionamento com Daniel Rocha e houve um momento tocante onde Aline, Vinícius, Joselma e Guilherme discutiram sobre suas relações familiares, levando alguns participantes às lágrimas.

Dieta em Foco

A dieta dos participantes também foi tema de debate. Joselma observou seus colegas na academia e disparou: “Não queria um corpo assim para passar fome não”. Gracyanne comentou sobre sua alimentação com a irmã Giovanna, revelando ter consumido nove ovos até aquele ponto do confinamento. João Pedro ainda se lembrou de um episódio durante o almoço em que Aline fez um alerta sobre a quantidade de comida disponível.

Dinamismo das Duplas

Por fim, uma dinâmica envolvendo duplas testou as afinidades entre os participantes. Cada dupla teve que indicar quais outras duplas deveriam ser excluídas do jogo. Após um empate com Guilherme e Joselma, Delma foi escolhida para passar a noite fora da casa como consequência da dinâmica.