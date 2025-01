Renata e Eva garantem imunidade no primeiro desafio do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 teve seu início marcado por uma intensa prova de resistência que durou quase seis horas. As participantes Renata e Eva, ambas bailarinas, saíram vitoriosas do desafio e garantiram a imunidade para o primeiro paredão da temporada.

Confira o momento:

26) Eva e Renata foram as últimas a deixar a prova e vão garantir imunidade para a primeira semana pic.twitter.com/EgGCofCpnq — Tracklist (@tracklist) January 14, 2025

Detalhes da prova de resistência

Durante a prova, os competidores precisaram permanecer em pé, segurando um suporte enquanto o cronômetro estava em contagem regressiva. Ao final do tempo estipulado, eles deveriam soltar o suporte e transportar um produto designado. A dinâmica impôs desafios adicionais, pois a cada rodada, a dupla que não completasse a tarefa mais rapidamente enfrentaria consequências que foram determinadas pelo público.

As irmãs Camilla e Thamires foram as primeiras a deixar a disputa, seguidas por uma eliminação em massa que ocorreu cerca de duas horas depois, já na madrugada, às 2h. Nesse momento, cinco duplas foram eliminadas simultaneamente: Diego e Daniele, João Pedro e João Gabriel, Maike e Gabriel, Giovanna e Gracyanne, além de Arleane e Marcelo, que se assustaram com um barulho inesperado produzido pela equipe do programa.

Vilma Nascimento emociona o público

Por volta das 3h da manhã, Diogo Almeida e sua mãe, Vilma Nascimento, também abandonaram a competição. Vilma, estudante de nutrição com 68 anos, mencionou “não estar se sentindo bem” e decidiu desistir da prova.