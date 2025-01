BBB 25: confira a lista completa dos participantes

Neste dia 9 de novembro, o mistério em torno dos participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) será desvendado durante o evento conhecido como Big Day. A competição deste ano traz uma inovação significativa: todos os competidores entrarão na casa em duplas, divididos entre os grupos tradicionais, Pipoca e Camarote.

A revelação dos novos brothers ocorrerá ao vivo, diretamente da residência mais vigiada do Brasil, com transmissão programada pela TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt, acompanhado pela equipe da #RedeBBB, terá a responsabilidade de anunciar os nomes dos selecionados para participar do reality show.

Duplas inéditas e dinâmicas diferenciadas

Tadeu também antecipou que a nova edição contará com uma dinâmica inédita para as duplas, que podem ser formadas tanto por amigos quanto por familiares, promovendo uma experiência diversificada entre os participantes.

Ed Gama, responsável pelo Mesacast BBB e pelo Big Show, deixou escapar um spoiler sobre uma dupla que estará no programa. Ceci Ribeiro, que co-apresentará o Bate-Papo BBB com Gil do Vigor, também se juntou à expectativa ao compartilhar mais informações sobre as duplas que farão parte desta temporada.

Entre os participantes já confirmados estão:

Camarote

Diogo Almeida e Vilma, mãe e filho. Diogo, ator carioca de 40 anos conhecido por seu papel na novela Amor Perfeito, e Vilma, de 68 anos e natural de Aracaju, expressam sua empolgação em vivenciar essa experiência juntos. “Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal”, afirma Vilma.

Divulgação

Vitória Strada e Mateus, amigos de 28 anos com uma sintonia tão forte que frequentemente são confundidos com um casal. Vitória, atriz gaúcha, escolheu Mateus como parceiro no BBB devido à sua capacidade de trazer leveza mesmo nos momentos difíceis.

Divulgação

Pipocas

João Gabriel e João Pedro, irmãos gêmeos de 21 anos. Naturais de Goiatuba e moradores de Buriti Alegre, em Goiás, são pecuaristas e trabalham como salva-vidas de rodeio. “Minha maior alegria é quando estou com minha família. Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais”, afirmou João Gabriel.

Divulgação

Vinícius e Aline, baianos solteiros de 28 e 32 anos, respectivamente. Amigos há sete anos, eles se conheceram em uma viagem a trabalho e desenvolveram uma amizade inquebrável. “Só poderia ser a Aline comigo no BBB. Nós nos encontramos e isso se perpetuará até o fim das nossas vidas”, disse Vinícius.

Divulgação

Thamiris e Camilla, irmãs cariocas de 33 e 34 anos, que possuem um forte vínculo de apoio mútuo. “Decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature”, revelou Thamiris entre risos.

Divulgação

Edilberto e Raissa, pai e filha artistas circenses. Edilberto destacou: “Minha filha é minha versão feminina, e imagina isso vezes dois”.

Divulgação

A Maratona Big Day será transmitida pelo Gshow e pelo Globoplay. Sob a condução do elenco da #RedeBBB, o público poderá acompanhar análises ao vivo dos perfis dos participantes e ouvir convidados especiais durante a programação. Os nomes das duplas estão sendo divulgados nos intervalos comerciais da TV Globo nesta sexta-feira.