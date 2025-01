Gracyanne Barbosa elogia Viviane Araújo em conversa no BBB 25

No último episódio do Big Brother Brasil 25, transmitido na manhã desta terça-feira (14), a musa fitness Gracyanne Barbosa não poupou elogios à renomada rainha de bateria da escola de samba Salgueiro, Viviane Araújo. Durante uma conversa descontraída com o participante Marcelo, o assunto sobre o Carnaval tomou conta da pauta.

Marcelo compartilhou que sua esposa, Arleane, é uma grande fã do Salgueiro e nutre o sonho de desfilar na famosa avenida Sapucaí, localizada no Rio de Janeiro. Em resposta, Gracyanne ressaltou as habilidades de samba de Arleane, afirmando: “Sua esposa samba muito, é maravilhosa. Agora ela vai desfilar no Rio também”.

A conversa então se voltou para os ensaios da escola Salgueiro, onde Gracyanne elogiou tanto a estrutura dos ensaios quanto Viviane Araújo. “O ensaio do Salgueiro é maravilhoso. A Viviane é incrível também. Ela é uma das rainhas que está há mais tempo e realmente é maravilhosa”, comentou.

É importante notar que Viviane Araújo, além de seu papel proeminente no Carnaval carioca, foi casada com o cantor Belo entre os anos de 1998 e 2007. Por outro lado, Gracyanne Barbosa foi casada com Belo por 16 anos, até que o relacionamento chegou ao fim em abril do ano passado.