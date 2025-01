Anitta estreia o ‘Show de Quarta’ no BBB 25

Na próxima quarta-feira, dia 15, a cantora Anitta será a primeira artista a se apresentar para os competidores do Big Brother Brasil 25, acompanhada de seu pai, Mauro Machado. Esta apresentação marca o início de uma nova tradição dentro do reality show.

Intitulada “Show de Quarta”, essa iniciativa pretende proporcionar uma experiência diferenciada nas primeiras semanas do programa. Durante esse evento, um artista é convidado a visitar a casa do BBB ao lado de uma pessoa com quem possui uma forte conexão, seja ela familiar ou de amizade. Essa nova abordagem reflete a dinâmica de duplas que caracteriza esta edição do programa.

Além do aspecto musical, o “Show de Quarta” tem como objetivo fomentar uma interação mais intensa entre os participantes do reality e os artistas convidados e suas duplas. As apresentações serão integradas de forma criativa à rotina dos brothers, promovendo momentos inesperados e interativos.

As tradicionais festas semanais do programa continuarão a ser realizadas nas noites de sextas ou sábados, indicando que os primeiros dias do reality contarão com duas atrações musicais por semana. Como resultado dessa nova estrutura, as festas exclusivas do líder serão programadas apenas para a segunda fase do jogo neste ano.

Anitta e seu pai, Mauro Machado, terão o privilégio de dar início a essa nova dinâmica no “Show de Quarta”. A expectativa agora se volta para a revelação da atração que animará a primeira grande festa do BBB 25, programada para esta sexta-feira, dia 17.