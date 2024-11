Confira agora as principais notícias da Prefeitura de Rio Grande da Serra

Festival Afro Cultural

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social em conjunto com o COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial Rio Grande da Serra) e o Coletivo Consciência Negra RGS, realizaram hoje (20/11), no dia da Consciência negra, o ‘Festival Afro Cultura’ na Praça da Bíblia, a ação contou com a participação de grandes nomes da representatividade Afro.



Curso de formação inicial para Agentes e Supervisores de combate as endemias

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Saúde divulga as datas, horários e local para realização do Curso Inicial para Agentes e Supervisores de Combate as Endemias.

Período de realização do curso:

02 a 06 de dezembro

Horário das 08h às 12h

Local do curso:

EMEB Rachel Silveira Monteiro

Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 435

Centro – RGS

Campanha de Conscientização: Programa Saúde da Família

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Saúde através do Departamento de Atenção Básica a Saúde, promove a Campanha de Conscientização – Programa Saúde da Família, com o objetivo de demonstrar a importância do acompanhamento regular pela Equipe de Saúde da Família (ESF), enfatizando os benefícios do acompanhamento médico contínuo e a prevenção de doenças.

Você, morador do Jardim Guiomar, e proximidades, compareça na Tenda da Saúde, que será instalada no encontro das Ruas Daniela, Carpas e Curimbatá, e fale com a Equipe de Saúde da Família.

Quinta-feira, 28/11 das 9h às 11h30

Compareça para o acompanhamento de saúde e importantes ações como;

Atualização de cadastros

Aferimento de pressão e glicemia capilar

Testes rápidos

Agendamento de consultas

Orientações sobre prevenção ao mosquito da Dengue

Orientações sobre vacinas e exames

Programação especial no Mês da Consciência Negra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social em conjunto com o COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial Rio Grande da Serra) e o Coletivo Consciência Negra RGS seguem com a programação especial no Mês da Consciência negra.

-Acontece hoje (22/11) às 10h – Palestra voltada á Saúde da População Negra no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade.

Palestrante: Sheila Ventura Pereira

Local: Fundo Social de Solidariedade (Rua do Progresso, 700 – RGS)

Participe!

TBT TERCEIRA PEREGRINAÇÃO DA FÉ – PASSOS DO PADRE CAPRA

No #TBT de ontem, relembramos a Terceira Peregrinação da Fé que, partiu da Capela São Sebastião até a Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, o evento fez parte das festividades dos 135 anos do Padroeiro de Paranapiacaba.

A Peregrinação também marcou a primeira caminhada pelo trecho sinalizado do Caminho Turístico Passos do Padre Capra, realização da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, da Secretaria de Educação e Cultura e, do Conselho Municipal de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e, com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Com saída às 6:30 da área de concentração, após bênção aos peregrinos, o trajeto contemplou diversos pontos turísticos relevantes da região: Capela de São Sebastião, Parque Linear, Igreja de Nossa Senhora das Graças, Antiga Pedreira, Rio Araçaúva, Capela do Bom Jesus da Boa Viagem e Igreja do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, já em Santo André.