Confira a programação de Janeiro da Associação Brasileira de Bruxaria

A Associação Brasileira de Bruxaria (ABB), fundada por Tânia Gori, está localizada em Paranapiacaba, São Paulo, e é um espaço dedicado à união e ao estudo de diversas linhas do Paganismo e da Bruxaria. Desde sua criação, a ABB já reúne mais de 12.000 associados e se tornou referência na promoção de encontros, workshops e celebrações voltadas à magia e espiritualidade.

Bruxa Tânia Gori – Marília Vaz (ABB/Divulgação)



Além de desmistificar preconceitos sobre a bruxaria, a ABB oferece um espaço de acolhimento e pesquisa sobre práticas esotéricas. Um de seus marcos é a Convenção de Bruxas e Magos, reconhecida como um dos maiores eventos do gênero na América Latina.

Os principais objetivos da ABB incluem:

• Unir e acolher pessoas interessadas em bruxaria e espiritualidade, promovendo aprendizado e troca de experiências.

• Estudar diversas tradições do Paganismo e da Bruxaria por meio de workshops e vivências práticas sobre magia, ervas, cristais e terapias integrativas.

• Desmistificar preconceitos, promovendo uma imagem positiva e respeitosa da bruxaria.

• Realizar eventos comunitários, como a Convenção de Bruxas e Magos, fortalecendo a conexão entre praticantes.

Programação Especial de Janeiro 2025

Durante o mês de janeiro, a ABB apresenta uma agenda rica em vivências e oficinas para quem deseja mergulhar no universo mágico. As atividades são abertas ao público, com contribuições voluntárias.

Sábados Inspiradores

• 11/01 às 14h: Cabala dos Odús – Explore os ensinamentos espirituais afro-brasileiros com o mago Fernando de Ogum.

• 11/01 às 15h: Magias de Afrodite – Aprenda rituais e encantos para atrair amor e harmonia com Micherlotta Najara.

• 25/01 às 14h: Oficina de Borra de Café – Descubra os mistérios da leitura da borra de café em uma oficina prática com Victor Ouro.

Domingos de Conexão

• 05/01 às 14h: Ativação Spin Quantic – Harmonize corpo e mente com a prática energética de Carmen Montenegro.

• 12/01 às 14h: Vivência de Magia Cigana – Experimente a força ancestral da tradição cigana com a cigana Sarita.

• 19/01 às 14h: Roda de Tambores e Ecos Ancestrais – Participe de uma imersão sonora para conexão ancestral, guiada por Marcos Reis.

• 26/01 às 14h: Vivência de Tambor – Descubra o poder curativo dos tambores em uma vivência conduzida por Darcio Carvalho.

Experiências Extras

Além da programação principal, a ABB oferece:

• Previsões para 2025: Consulte a bruxa Lye Sciorelli e descubra o que o futuro reserva.

• Fábrica de Feitiços: Um espaço encantado com banhos e velas mágicas para proteção, prosperidade e amor.

SERVIÇO: Associação Brasileira de Bruxaria

Local: Paranapiacaba, São Paulo

Datas: Durante todo o mês de janeiro

Endereço: Rua Rodrigues Alves 473 – parte baixa (ao lado da Biblioteca), Paranapiacaba, Santo André – SP.