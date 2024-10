Confira a programação da semana no Theatro Municipal de São Paulo

Uma das grandes alegorias para o estado político, cultural e social brasileiro, Terra em Transe, filme de Glauber Rocha, de 1967, é o ponto de partida do novo trabalho de Nuno Ramos e Eduardo Climachauska. Em formato de concerto sinfônico, O Canto de Maldoror: Terra em Transe em Transe será apresentado no Theatro Municipal nos dias 18/10, às 20h, e 19/10, às 17h, com duração aproximada de 140 minutos, com intervalo. A classificação é livre para todos os públicos e os ingressos variam de R$10 a R$66.

Junto com Nuno e Eduardo, o espetáculo contou com a colaboração de Piero Schlochauer e Rodrigo Morte para construir a orquestração, colocando em forma de música e som a concepção. Na ocasião, Terra em Transe em Transe terá a Orquestra Sinfônica Municipal sob regência de Guga Petri e o Coro Lírico Municipal sob regência de Érica Hindrikson. A concepção cenográfica é de Laura Vinci e a iluminação de Wagner Antônio.

O concerto estrutura-se a partir do percurso de Paulo Martins, a personagem central do filme, interpretado, junto aos demais personagens, pelos solistas Georgette Fadel, Marat Descartes e Marcelo Cabral. Dessa maneira, a obra é dividida: quatro “pitchs”, ou afinações diferentes, a) Presente (Pitch – 12); b) Passado Vieira (Pitch – 16) ; c) Delírio (Pitch normal); d) Passado Diaz (Pitch + 12), que vão deformando a sonoridade e o tempo em um deslizar contínuo. Além de Fadel, Descartes e Cabral, o espetáculo terá Marcela Lucatelli como solista.

O cenário é produzido por Laura Vinci e Wagner Antônio e consiste em quatro pêndulos que vibram em velocidades diferentes, acompanhando os “pitchs”. A ideia é que esses pêndulos entrem em cena como uma forma de materializar o tempo através de uma rigorosa coreografia.

