Felipe e Ferrari gravam DVD intimista com participação de Traia Véia e Diego e Arnaldo

Felipe e Ferrari deram um novo passo importante na trajetória com a gravação do novo DVD, “Um Novo de Nós”, na última quinta-feira (13). Registrado em Goiânia, cidade a qual a dupla possui uma relação especial de muitos anos, o audiovisual contou apenas com convidados, em um cenário intimista.

Com produção musical assinada por Dudu Oliveira, o repertório do DVD traz 12 faixas inéditas, incluindo composições de Luís Henrique Paloni, Thales Lessa e, além disso, uma faixa assinada pelo próprio Felipe, da dupla. Para agregar ainda mais à noite, Felipe e Ferrari receberam no palco as participações de Traia Véia e Diego & Arnaldo, outros grandes nomes do sertanejo.

“Esse projeto não é um recomeço, porque nunca paramos. Mas ele marca uma nova versão de Felipe e Ferrari, com mais maturidade e um olhar renovado sobre nossa carreira. Cada detalhe foi pensado para trazer algo novo para o público”, afirma Felipe.

Já Ferrari destaca o significado desse momento: “Nosso sonho sempre foi gravar um DVD em Goiânia e conseguimos realizar isso com um projeto que reflete a essência da nossa música. Estamos muito felizes com a gravação dessa nova fase. O público vai poder conferir um trabalho gravado com muito amor e dedicação”.

A gravação do DVD marca uma reestruturação artística da dupla, que reformulou não somente o repertório, mas também todo o seu conceito visual, desde figurino até identidade estética.