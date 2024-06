Conferência Municipal da Saúde define propostas de Diadema para a etapa regional

Com a participação de mais de 80 pessoas, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema realizou a etapa municipal da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 2024 na terça-feira (28/05), no auditório da Secretaria de Educação. As propostas foram organizadas e debatidas em três eixos temáticos dentro do tema da conferência: “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, destacou que Diadema é referência histórica em participação popular e a importância dos debates nas quatro pré-conferências realizadas na cidade. “Parabéns a todos os participantes e que os delegados e delegadas possam levar para as próximas etapas o resultado desta conferência, com o sentimento de quem constrói o SUS com dignidade e trabalho”, afirmou.

A superintendente regional do Ministério da Saúde (MS) em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro, reforçou que a luta por manter e aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma luta permanente. “A participação e o controle social são valores em governos democráticos. É na democracia que temos possibilidade de discutir as condições de saúde e trabalho digno”, disse.

Os três eixos temáticos foram: “Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e no cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde”; “Trabalho digno, decente, Seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil”; “Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde”.

Vozes do SUS

A conferência municipal reuniu representantes dos segmentos gestão, trabalhador e usuário para debater e aprovar propostas para a próxima etapa.

Para Karina Bernardino da Silva, do segmento gestão, tanto as pré-conferências quanto a conferência foram interessantes. “Foram encontros cheios e as pessoas participaram bastante. É um momento de ouvir, discutir, pensar na saúde do trabalhador e na educação permanente”.

A técnica de enfermagem da UBS Eldorado, Eliane Ferreira de Oliveira, representou o segmento trabalhador. “Estou há 16 anos na UBS e participo pela primeira vez de uma conferência. Achei muito válida a proposta de poder interagir com a gestão, trabalhadores e usuários, todos os assuntos tiveram peso e foi bem proveitoso”, avaliou.

Já para José Geraldo Nunes, que participou pelo segmento usuário, a participação é importante para levar a contribuição de Diadema para outras instâncias. “Debatemos propostas no intuito de fortalecer a participação popular. Penso que é um espaço importante, já que as propostas podem ser levadas para as próximas etapas e até virar lei”.

Etapas

Cerca de 250 pessoas participaram de pré-conferências nas regiões Norte, Centro-Oeste, Leste e Sul entre 22 de abril e 07 de maio. Dos quatro encontros, 107 sugestões foram apresentadas. Após revisão da SMS para evitar duplicidade de propostas ou repetição de ideias, 84 propostas foram compiladas e levadas para a etapa municipal.

Foram aprovadas duas propostas por eixo, sendo uma estadual e uma nacional, que serão levadas para a etapa macrorregional, em data a ser definida. Haverá ainda etapas estadual e nacional. Do total, 41 propostas são municipais e serão encaminhadas para a conferência municipal de saúde do ano que vem, que discutirá o plano de saúde 2026-2029. Confira aqui as propostas.

Para representar o município na próxima etapa da conferência, foram eleitos cinco delegados. Confira abaixo a relação.

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Delegados eleitos

Gestão:

Marusa Fernandes da Silva (titular)

Trabalhadores:

Ana Maria da Silva Santos (titular)

Raimundo Pereira de Souza (suplente)

Usuários

José Geraldo Nunes (Titular)

Laura Marques da Silva (Suplente)