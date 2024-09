Concursos de bolsas do Colégio Singular têm inscrições abertas

Com cerca de 60 anos de tradição, o Colégio Singular, com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, já está com matrículas abertas para 2025 e inscrições para os tradicionais concursos de bolsas, disponíveis no portal www.singular.com.br .

Para os interessados em cursar o Ensino Médio, as provas acontecerão nos dias 14 e 28 de setembro (sábados), às 9 horas, nas três unidades do Colégio Singular (Santo André: rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro – São Bernardo: rua Dr. Baeta Neves, 123 – Centro – São Caetano: rua Santa Rosa, 305 – Centro).

O Colégio Singular é a maior escola do Sistema Anglo do Brasil e a partir de 2025, o Ensino Médio ganhará um novo projeto pedagógico, com atividades mais conectadas por meio de ecossistemas, projeto de vida, disciplina Steam que integra as áreas do conhecimento – Ciência (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Arte (Arts) e Matemática (Math); programa de desenvolvimento socioemocional, o Singular Language Center, olimpíadas do conhecimento, orientação educacional, atividades esportivas e de lazer, além do Singular Mídia – uma central de conteúdo em vídeo e preparação completa para os vestibulares.