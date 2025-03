Concurso público garante convocação de 91 novos profissionais para a Educação de São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo convocou 91 novos profissionais aprovados no concurso público 01/2022 para reforçar a rede municipal de ensino. A publicação, formalizada no Diário Oficial do município desta sexta-feira (14/03), prevê o início das atividades dos profissionais a partir de 14 de abril.

Os cargos contemplados no concurso incluem 27 Auxiliares em Educação, 2 Diretores Escolares, 5 Oficiais de Escola, 56 Professores de Educação Básica I e 1 Professor de Educação Básica II – Ciências.

O prefeito Marcelo Lima frisou que o compromisso desta gestão na Educação é fortalecer o ensino nas escolas e valorizar os profissionais da área. “A convocação destes novos profissionais reforça nosso empenho em garantir um ensino de qualidade para nossas crianças e jovens. Além disso, avançamos ainda mais esta semana ao anunciar um marco histórico para a cidade e para a região: a criação da primeira Faculdade Municipal totalmente gratuita do ABC. Estamos investindo na base e no futuro da nossa população, abrindo oportunidades e transformando vidas por meio da educação”, ressaltou o chefe do Executivo.

O secretário de Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, destacou a importância da iniciativa para a qualidade do ensino municipal. “Estamos realizando o segundo chamamento de concursados para a rede pública de ensino. Fizemos a primeira convocação no início do ano letivo e, agora, chamamos mais 91 profissionais, entre auxiliares, diretores, oficiais de escola e professores. Além disso, prorrogamos o concurso por mais dois anos e, conforme a necessidade, seguiremos convocando novos candidatos ao longo do ano letivo. Essa é mais uma ação do governo do prefeito Marcelo Lima para fortalecer a Educação no município”, concluiu.

A medida dá continuidade ao processo de ampliação do quadro de profissionais da Educação em São Bernardo. Em janeiro deste ano, 66 novos servidores já haviam sido nomeados, incluindo coordenadores pedagógicos, diretores, professores de Educação Física e docentes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Esses profissionais já estão atuando na rede municipal de Educação de São Bernardo.

Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 72.539 alunos matriculados em 222 escolas e um quadro de 9.959 servidores, dos quais 9.498 atuam diretamente na Educação.

PROCESSO DE ADMISSÃO – Os convocados deverão comparecer ao Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) entre os dias 18 e 20 de março para retirada do cronograma e lista de documentos. A etapa de exames médicos e entrega de documentos ocorrerá de 24 de março a 4 de abril, seguida pela publicação oficial da nomeação no dia 4 de abril. A assinatura do termo de posse será realizada nos dias 8 e 9 de abril, no Teatro Cacilda Becker.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO – Além da convocação de novos profissionais, a Prefeitura tem promovido avanços significativos na área da Educação. Entre as iniciativas, destaca-se a realização da Primeira Avaliação Formativa de Alfabetização do município e a inauguração da Escola de Formação do Magistério de São Bernardo.

Outra medida histórica foi a sanção pelo prefeito Marcelo Lima da criação da primeira Faculdade Municipal de São Bernardo. A nova instituição, que terá sede própria na Rua Marechal Deodoro, 1058 – antigo prédio da Fundação Criança –, foi desenvolvida em parceria com a iniciativa privada e oferecerá cursos tecnólogos gratuitos em áreas como gestão pública, gestão ambiental, logística, Recursos Humanos e empreendedorismo. Prevista para iniciar as aulas no segundo semestre de 2025, a faculdade atenderá inicialmente 200 alunos, com previsão de expansão gradual para até 1.000 estudantes.

“Isso é um marco para a nossa cidade e motivo de muito orgulho, cumprindo de forma célere mais um compromisso do nosso plano de governo, com custo quase zero para os cofres públicos e focado em oferecer ensino superior de qualidade moradores em situação de vulnerabilidade”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.