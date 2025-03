Avaliação de Alfabetização é implantada em São Bernardo para fortalecer ensino da rede

Em iniciativa inédita, a Prefeitura de São Bernardo iniciou nesta segunda-feira (10/03) a primeira Avaliação Diagnóstica e Formativa de Alfabetização, abrangendo todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal e estudantes do segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ação, que ocorre até o dia 14 de março, envolve 78 escolas municipais, totalizando 1.586 turmas e 41.231 alunos.

A medida, implantada pela gestão do prefeito Marcelo Lima, sob a liderança do secretário de Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, representa um marco para a rede municipal, consolidando um sistema próprio de avaliação educacional. O objetivo é identificar o nível de aprendizagem dos estudantes no processo de alfabetização, fornecendo dados que subsidiem estratégias de apoio pedagógico, além de fortalecer o trabalho dos professores e gestores escolares.

“É o início de um sistema de avaliação municipal, que vai trazer resultados importantes para a rede de Educação de São Bernardo. Essa ação reforça o nosso compromisso com o aprimoramento da educação da cidade, assegurando mecanismos para um ensino mais eficiente e inclusivo. A implantação da avaliação nos dará suporte para estimular ferramentas de ensino e otimizar as práticas do dia a dia”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

O secretário Júlio César da Costa destacou que a Avaliação de Alfabetização ocorre do dia 10 ao dia 14 e inclui todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, bem como os estudantes da EJA. “Nosso propósito é diagnosticar as aprendizagens curriculares e, a partir deste diagnóstico, a secretaria desenvolveu uma política de apoio às escolas e aos professores, dando mais condições de trabalho para que eles desenvolvam sua docência com bastante eficiência.”

Diferentemente de avaliações classificatórias, a proposta encampada pela Secretaria de Educação de São Bernardo tem foco no sucesso das aprendizagens, permitindo que as escolas implementem práticas pedagógicas mais alinhadas às necessidades reais dos alunos.

A partir do resultado da avaliação, o plano é realizar levantamento do município com índice de alfabetização por série.