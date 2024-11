Dia Nacional da Alfabetização: educação que transforma

No Dia Nacional da Alfabetização, celebrado no dia 14 de novembro, o Brasil reflete sobre os desafios enfrentados para erradicar o analfabetismo, principalmente entre a população mais velha. Mesmo com avanços, o país ainda lida com números preocupantes. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) sobre educação de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ainda tem 9,3 milhões de analfabetos. Desse grupo, 8,3 milhões têm mais de 40 anos. Esse número é preocupante. São quase 10 milhões de brasileiros que ainda não foram alfabetizados. Esse problema é mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste, afetando de maneira desproporcional mulheres negras, pardas e moradores de zonas rurais.

Para mudar essa realidade, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos promovido pelo Instituto Yduqs em parceria com a Estácio, oferece aulas gratuitas com todo o material didático necessário e uma metodologia de ensino própria para, em cerca de quatro meses, transformar a vida de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no seu tempo regular. As inscrições para o primeiro semestre de 2025, já estão disponíveis em15 campi da Estácio no Amazonas, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e no Distrito Federal. Para inscrever um aluno, acesse o link.

“A cada conquista de um aluno alfabetizado demonstramos que, apesar das dificuldades, a educação é a chave para uma vida melhor e mais independente para muitos brasileiros que só precisam da oportunidade certa. Ao longo desses sete anos, o programa já beneficiou centenas de famílias e queremos levar essa oportunidade para novas comunidades”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.



O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, visa acolher alunos que não foram alfabetizados em idade escolar. As aulas são ministradas com ênfase na afetividade e sensibilidade em dois módulos, sendo o primeiro destinado à alfabetização e domínio básico da matemática e o segundo, com o objetivo exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita, atendendo também ao público que se enquadra como analfabeto funcional. A iniciativa conta com uma equipe composta por mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como madrinha.

Sobre o Programa de Alfabetização

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs é uma iniciativa de impacto social que busca combater o analfabetismo e promover a cidadania. Lançado em 2018, o programa utiliza uma metodologia própria que já alfabetizou mais 1700 pessoas. Em parceria com a Estácio, a iniciativa é oferecida gratuitamente em 15 campi da instituição, localizados em diversos estados, incluindo Amazonas, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e o Distrito Federal. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3, 4 e 10 da ONU, a ação conta com cerca de 70 alfabetizadores comprometidos em promover a inclusão e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Saiba mais no link.