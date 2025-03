Com sanção, Faculdade Municipal de São Bernardo terá sede própria na região central

No dia 13 de março, o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, deu um passo significativo na educação da cidade ao sancionar a lei que estabelece a primeira Faculdade Municipal da região. A nova instituição será localizada no centro da cidade, especificamente na Rua Marechal Deodoro, 1058, em um edifício anteriormente ocupado pela Fundação Criança.

A criação da faculdade foi detalhada durante uma coletiva de imprensa realizada no 19º andar da Prefeitura, onde o prefeito esteve acompanhado de vereadores que aprovaram o projeto de lei na sessão anterior. O desenvolvimento deste projeto ocorrerá em colaboração com a iniciativa privada, sendo que a Ânima Educação, rede responsável pela Universidade São Judas Tadeu, já manifestou interesse em fornecer o corpo docente necessário para a nova faculdade.

Marcelo Lima expressou seu entusiasmo: “Estamos celebrando um marco histórico para São Bernardo do Campo. A implementação da primeira Faculdade Municipal representa um compromisso com a educação e com a recuperação de um espaço que estava subutilizado. Essa iniciativa não apenas oferece um novo serviço à comunidade, mas também promove justiça social ao disponibilizar Ensino Superior gratuito para aqueles que mais necessitam. Isso se alinha ao nosso plano de governo e gera uma oportunidade significativa para nossa população”, destacou o prefeito.

Inicialmente, a faculdade municipal oferecerá cursos gratuitos na modalidade tecnólogo, reconhecidos pelo MEC. As áreas de estudo incluem gestão pública, gestão ambiental, logística, recursos humanos e empreendedorismo. O município se responsabilizará pela manutenção do prédio e pela disponibilização de servidores administrativos da Educação, além de cobrir despesas básicas como água e energia elétrica.

O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2025, após um processo seletivo que permitirá o acesso a cerca de 200 alunos neste primeiro ano. A expectativa é que esse número cresça para 400 estudantes no segundo ano e chegue a 1.000 alunos no terceiro ano de funcionamento da instituição.

A seleção dos candidatos será baseada em critérios que priorizam a inclusão social. Os requisitos incluem comprovar residência em São Bernardo do Campo por pelo menos dois anos, ter uma renda familiar inferior a dois salários mínimos e não possuir diploma de Ensino Superior. Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão considerados fatores como a pontuação na redação do processo seletivo, renda per capita familiar mais baixa, residência em áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e conclusão do ensino médio em instituições públicas ou privadas com bolsa integral.