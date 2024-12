São Bernardo do Campo ganha novo Centro Integrado de Saúde para atendimento à comunidade

A São Judas São Bernardo do Campo, que integra o maior e mais moderno ecossistema de educação do país, Ecossistema Ânima, inaugurou na última sexta-feira, 13 de dezembro, o Centro Integrado de Saúde (CIS). O espaço conta com serviços de Psicologia, Odontologia e Nutrição. Durante a cerimônia de inauguração estiveram presentes o Diretor da São Judas, Guilherme Daflon, a Diretora Adjunta, Thiciane Lins, a Diretora de Digital, Jaqueline Camisa e a gerente do campus São Bernardo do Campo, Renata Fiore, além de representantes do poder público e acadêmicos.

Renata Fiore, gerente da unidade, explica que a iniciativa visa integrar a teoria à prática, aproximando os alunos da realidade profissional e fortalecendo a conexão com a comunidade local. “Na São Judas, acreditamos que o aprendizado ganha força quando unimos teoria e prática de forma integrada, proporcionando aos nossos alunos experiências reais desde o início, o que fortalece suas habilidades e os conecta com a comunidade local.”

Para a Diretora Adjunta, Thiciane Lins, o CIS é mais do que um espaço de aprendizado técnico; é um laboratório que promove valores essenciais, como a empatia e o compromisso social. “Este espaço é um verdadeiro laboratório prático, onde nossos estudantes não apenas aplicam os conhecimentos adquiridos, mas também desenvolvem empatia e compromisso social. Essa integração entre aprendizado teórico e prática profissional é um diferencial que os prepara para serem protagonistas em suas áreas.”, destaca.

Jaqueline Camisa, Diretora de Digital, reforçou a importância do impacto social proporcionado pelo CIS, tanto para os alunos quanto para a comunidade atendida. Segundo ela, “O Centro Integrado de Saúde de São Bernardo do Campo possibilita que os alunos possam devolver à sociedade com excelência tudo o que aprendem durante o curso. Reforçando o valor social da educação.”

Os atendimentos no CIS começarão no primeiro semestre de 2025, consolidando o espaço como um ponto de aprendizado mútuo e integração com a comunidade do ABC e seu entorno. Guilherme Daflon, Diretor da São Judas, ressaltou durante a cerimônia a relevância do compromisso local como parte da transformação social promovida pela educação: “É assim que transformamos o país através da educação, com compromisso local, em cada uma das áreas em que atuamos e isso faz a diferença.”

A unidade da São Bernardo do Campo fica na Avenida Pereira Barreto, 1479 – Baeta Neves.

Sobre a São Judas

A São Judas integra o maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima de Educação. Com mais de 50 anos de história, é nota máxima no MEC (Ministério de Educação). Com 11 unidades localizadas na Capital, Grande São Paulo e Baixada Santista, conta com mais de 130 cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. A instituição combina qualidade e acessibilidade, tradição e inovação, com o uso de novas metodologias educacionais, laboratórios multidisciplinares de aprendizagem integrada e programas de desenvolvimento de competências socioemocionais. Além disso, o estudante aprende na prática desde o primeiro dia de aula, em seus mais de 200 laboratórios e núcleos de atendimento à população.

Sobre a Ânima Educação

Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade para o país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é composta por cerca de 358 mil estudantes, distribuídos em 18 instituições de ensino superior, e em mais de 700 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.

Em 2023, a Forbes, uma das revistas de negócios e economia mais respeitadas no mundo, elencou a Ânima entre as 10 maiores companhias inovadoras do país e, em 2022, o ecossistema de ensino, também foi destaque do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.