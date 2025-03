Concurso público de São Bernardo é prorrogado até 2027 para diversos cargos na Educação

A Prefeitura de São Bernardo formalizou nesta sexta-feira (28/2), no Diário Oficial do município, a prorrogação da validade do concurso público nº 01/2022, voltado a diversos cargos da área da Educação. A decisão estende o prazo para o chamamento de novos profissionais por mais dois anos, a partir de 1º de maio de 2025. Com isso, a vigência do concurso se dilata até 29 de março de 2027, assegurando novas convocações e o reforço do quadro de profissionais da rede municipal de Educação.

Essa medida reafirma o compromisso do prefeito Marcelo Lima com a Educação e a valorização dos profissionais da área. “Em janeiro, chamamos mais de 60 profissionais da Educação aprovados no concurso, que estava paralisado. Eles já assumiram os cargos e estão trabalhando. Agora, com a prorrogação do prazo, vamos poder convocar mais profissionais, de acordo com a necessidade das escolas, de toda nossa rede municipal de Educação”, destacou o chefe do Executivo municipal.

Os cargos contemplados na prorrogação do concurso 01/2022 incluem assistente social, auxiliar em educação, fisioterapeuta (Secretaria da Educação), fonoaudiólogo, nutricionista, oficial de escola, psicólogo, técnico em nutrição e dietética, terapeuta ocupacional, coordenador pedagógico, diretor escolar, orientador pedagógico e professores de Educação Básica I e II, nas disciplinas de Ciências, História, Matemática e Português.

O secretário da Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, afirmou que a decisão desenvolvida pela gestão do prefeito Marcelo Lima terá impacto direto positivo nas escolas da rede municipal. “Essa ação é muito importante para a Educação de São Bernardo para colocarmos em prática todos os projetos que estamos empenhados nesta gestão. Estamos muito felizes com essa prorrogação, vamos acompanhar o processo de carência e os encaminhamentos necessários serão feitos para a convocação de novos profissionais”, conclui o secretário da pasta.

CONVOCAÇÕES – A Prefeitura de São Bernardo retomou as convocações do concurso público 01/2022. Diante da decisão do prefeito Marcelo Lima, 66 profissionais foram chamados para compor o quadro da Educação, distribuídos da seguinte forma: 16 coordenadores pedagógicos, 16 diretores escolares, 25 professores de Educação Física e 9 professores para a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

COMPROMISSO – Desde que assumiu o Paço, o prefeito Marcelo Lima tem adotado medidas importantes para fortalecer a Educação. Uma das primeiras iniciativas foi a liberação da progressão na carreira para os profissionais da Educação.