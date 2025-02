SBC investe R$ 32 mi em kits escolares para 71 mil alunos

Após 20 dias do retorno às aulas nas unidades municipais de São Bernardo do Campo, a Prefeitura da cidade foi procurada pelo ABCdoABC em busca de informações sobre investimentos e estrutura educacional para este ano letivo de 2025.

Aliás, segundo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponibilizado no site da instituição e atualizado em 2022, o município do ABC concentra cerca 810.729 habitantes, e traz em seu perfil de escolarização 97,6% das crianças, entre 6 e 14 anos, matriculadas no ensino regular.

Rede municipal de ensino tem 71 mil estudantes matriculados

E de acordo com as informações da Municipalidade, a rede municipal de ensino São-Bernardense conta com cerca de 71 mil alunos matriculados, na qual deste total, 30 mil alunos ocupam cadeiras nas unidades escolares de período integral.

Prefeitura aportou R$ 32,6 mi em uniformes e materiais escolares

Ainda de acordo com a Prefeitura, não há fila de espera no sistema educacional municipal e, para este ano de 2025, foram investidos para os kits o valor de R$ 32,6 milhões.

Em janeiro, Marcelo Lima havia indicado o dia da entrega dos kits aos pais – Crédito: Gabriel Inamine/PMSBC



Deste valor, R$ 29,16 milhões são destinados à aquisição de uniforme escolar, enquanto outros R$ 3,48 milhões são direcionados à compra de kits de material escolar.

A rede municipal de ensino de São Bernardo conta com 220 unidades escolares, sendo 175 escolas próprias e 45 creches credenciadas, na qual contempla os módulos Ensino Infantil, Ensinos Fundamental I e II, as creches, porém, não conta com unidades no módulo Ensino Médio.

No mesmo comunicado, a Prefeitura falou sobre a aprovação e convocação de educadores via concurso público e sobre o plano de carreira.

“Ressaltamos que a primeira ação referente à Educação, anunciada ainda em janeiro, foi a progressão do concurso público para os profissionais da Educação. Mais de 60 profissionais aprovados no concurso foram convocados logo no primeiro mês deste ano. Outra medida importante foi a retomada das progressões no plano de carreira aos profissionais da Educação, demanda aguardada pelo setor nos últimos dois anos”, disse em e-mail.

A Prefeitura informou, também, que a Administração apontou também a criação de uma comissão para debater o Estatuto do Magistério.