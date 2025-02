São Caetano contrata profissionais da Educação e amplia quadro de professores

A Prefeitura de São Caetano do Sul contratou 185 profissionais que irão reforçar os quadros da Secretaria de Educação. Os servidores são professores, assistentes administrativos, inspetores, auxiliares e merendeiros.

A admissão foi publicada sexta-feira (21/2), no Diário Oficial Eletrônico. Dos 185 servidores, 44 são professores de nível 1, 69 professores de nível 2, 39 auxiliares de primeira infância, dez assistentes administrativos, seis inspetores e 17 merendeiros. São Caetano conta com cerca de 2.400 professores na rede municipal.

O reforço do quadro de profissionais faz parte do planejamento do prefeito Tite Campanella de melhorar a qualidade e, consequentemente, os indicadores da Educação em São Caetano. Em evento de início do ano letivo, o chefe do Executivo afirmou que o objetivo da administração é oferecer uma Educação de excelência e nacionalmente reconhecida.

Outro planejamento da Prefeitura de São Caetano envolve reajustar os pisos salariais dos docentes e melhorar as dinâmicas internas. Algumas medidas administrativas já foram adotadas no começo do ano, como a reorganização dos horários pedagógicos, permitindo que os docentes tenham mais momentos individuais do que coletivos, para a realização de atividades como planejamento de aulas, correção de atividades, estudo e atendimento aos pais.

Também foram pagas, em janeiro, duas parcelas do abono salarial – uma parcela vencida de dezembro e outra como adiantamento de fevereiro. Além disso, a Prefeitura enviou à Câmara logo nos primeiros dias de janeiro o projeto de lei instituindo os valores do benefício deste ano. Segundo o prefeito, outra proposta em fase de construção é a de dar bônus por meta aos professores, podendo, assim, se tornar em 14º e até 15º salário aos docentes.