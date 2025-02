Abono faz professor se sentir valorizado, elogia docente da rede municipal de São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul reforça seu compromisso com a valorização dos profissionais da Educação por meio do pagamento do abono salarial, benefício que tem sido essencial para motivar e reconhecer o trabalho dos servidores da rede municipal.

A professora Silvana de Santis, que leciona inglês e está há 42 anos na EME Professora Alcina Dantas Feijão, no Bairro Mauá, destacou a importância do abono. “O abono, quando chegou, foi de suma importância. O professor se sente valorizado, sente que alguém está olhando por ele, e isso reflete no trabalho em sala de aula. Trabalhamos com maior tranquilidade, sabendo que no fim do mês teremos um plus no salário. Faz diferença.”

No início do ano, o prefeito Tite Campanella enviou pacote de projetos de lei da Educação à Câmara Municipal e um deles tinha como objetivo acelerar a concessão do abono. O projeto estabelece o pagamento mensal do benefício, de janeiro a dezembro, para cerca de 4.000 servidores, incluindo professores, diretores, coordenadores e técnicos de apoio. Os valores variam conforme a função e a carga horária, podendo chegar a R$ 1.100.

Em evento com gestores da educação, o prefeito Tite Campanella enalteceu os profissionais da área e citou que acelerar o pagamento do abono era uma prova de que sua gestão tem a Educação como prioridade e que os servidores do setor têm papel fundamental no avanço das políticas educacionais da cidade. “Os profissionais são essenciais para que São Caetano siga e se consolide como referência em Educação”, afirmou Campanella.

Para Silvana de Santis, a iniciativa da Prefeitura não apenas melhora a qualidade de vida dos profissionais, mas também impacta positivamente o ensino oferecido aos alunos. “Quando o professor se sente valorizado, isso se reflete diretamente no trabalho em sala de aula. É um ciclo que beneficia a todos: professores, alunos e a comunidade como um todo“, ressaltou a educadora.

Com o abono salarial, a Prefeitura de São Caetano do Sul reafirma seu compromisso com a Educação, investindo na valorização dos servidores e na qualidade do ensino público. A medida é mais um passo para consolidar a cidade como referência em políticas educacionais, garantindo um futuro melhor para as novas gerações.