São Caetano acelera pagamento de abono a servidores da Educação

O pacote de projetos de lei para aprimoramento da Educação de São Caetano do Sul enviado à Câmara busca, também, acelerar a concessão do abono para os profissionais do setor, prova de que as políticas educacionais são prioridade da Prefeitura.

Segundo o prefeito Tite Campanella, o encaminhamento nesta semana de diversas propostas mostra que a implementação de melhorias e o aperfeiçoamento das políticas vão começar logo no início do ano letivo. E, dentro dessa orientação, o pagamento do abono é importante para valorizar justamente os servidores que terão papel fundamental na construção do projeto de avanço da Educação da cidade.

“O projeto de lei concedendo o abono visa garantir que todos recebam o benefício o mais rápido possível. Os profissionais são essenciais para que São Caetano siga e se consolide como referência em políticas da Educação”, pontuou Tite.

O projeto de lei que está sob apreciação dos vereadores estabelece que o abono seja pago mensalmente, de janeiro a dezembro, a servidores da Secretaria da Educação e de unidades relacionadas, com valores variando conforme as funções e jornadas desempenhadas. Entre os beneficiados estão professores, diretores, coordenadores e técnicos de apoio. O abono será proporcional à carga horária e exclui aqueles afastados por motivos como licença sem remuneração ou aposentadoria.

Cerca de 4.000 servidores serão contemplados com o benefício, que varia de R$ 350 a R$ 1.100 mensais (no caso de diretores e coordenadores das escolas). Para os professores, o valor varia de acordo com a quantidade de aulas semanais, de R$ 350 a R$ 925 mensais.