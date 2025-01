Tite Campanella discute estratégias contra eventos climáticos extremos

Verão é tempo de fortes chuvas. E para preparar São Caetano do Sul para enfrentar os efeitos provocados por tempestades e ventanias, entre outras condições meteorológicas adversas, o prefeito Tite Campanella reuniu o Comitê de Resiliência e Eventos Climáticos Extremos. A reunião ocorreu na manhã desta sexta-feira (3/1), no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

O comitê é responsável por gerir o Programa Alerta São Caetano, que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção, resposta, assistência e reabilitação de áreas atingidas por ocorrências deste tipo, como as enchentes.

“Estamos aprimorando estratégias e criando soluções que visam salvar vidas e minimizar os impactos de fenômenos climáticos severos na nossa cidade. Ampliando este cuidado, teremos uma resposta mais assertiva na proteção e assistência da nossa população”, ressaltou Tite.

O plano de ação da equipe multisetorial inclui as ações de socorro, de ajuda humanitária, e de reabilitação de cenários afetados, a fim de reduzir os danos e prejuízos provocados, além do rápido restabelecimento da normalidade. O esforço coletivo visa mitigar os efeitos devastadores que uma tempestade ou uma ventania pode ocasionar na vida dos moradores.

O comitê é acionado sempre que acontecer (ou for prevista) uma situação de perigo, como enchentes. Em caso de emergências, o morador deve ligar para o CGE, no número 0800 7000 156. A população também pode receber alertas pelo WhatsApp, bastando enviar um “oi” ou um “olá” para o número 9.8853-2348, do WhatsApp São Caetano.

Estão envolvidas no Alerta São Caetano as secretarias de Assistência e Inclusão Social, Serviços Urbanos, Segurança, Mobilidade Urbana, Obras e Habitação, Governo, Fazenda, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Esporte, Lazer e Juventude, Gestão e Governo Digital e de Assuntos Jurídicos, além da Defesa Civil, da Subsecretaria de Comunicação, do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e da DTI (Divisão de Tecnologia da Informação).



Crédito:Gabriela Gonçalves