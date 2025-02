Prefeitura de São Caetano acolhe professores da rede municipal

O Teatro Paulo Machado de Carvalho foi palco do evento de acolhimento dos professores e de orientações para o início do ano letivo em São Caetano do Sul, marcado para segunda-feira. Além de reforçar as diretrizes da Prefeitura para a área educacional, o evento destacou o conceito de humanização das relações que a Secretaria de Educação adotará como base para as atividades.

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella, deu as boas-vindas aos professores e afirmou que a Prefeitura estará de portas abertas e focada em tornar a Educação da cidade a melhor do País.

“Iniciamos a gestão em janeiro, mas desde o fim do ano passado já estávamos ouvindo todos os envolvidos na Educação. Começamos o trabalho garantindo que todos sejam ouvidos e que haja um canal de comunicação aberto. Tenho certeza de que teremos um ano maravilhoso, cheio de realizações, sabendo que vocês construirão um projeto magnífico de educação pública”, afirmou o prefeito.

Tite Campanella destacou as legislações aprovadas pela Câmara já em janeiro, que permitiram a reorganização interna da pasta – como a facultação do Ensino Integral no município –, mas ressaltou que ainda há um caminho a ser percorrido para ajustar os pontos necessários.

“Sabemos que São Caetano paga o menor valor de hora/aula para professores em comparação com a Região Metropolitana. Não é possível que a melhor educação pública do Brasil pague tão pouco aos seus professores. Vamos trabalhar nisso nos próximos meses, mas já iniciamos ações em outras frentes. Pagamos o abono em janeiro, com duas parcelas, uma referente a dezembro. Também estamos estruturando um bônus, que será definido por critérios técnicos, com pagamento de 14º, 15º ou até mesmo 16º salário. Vamos valorizar nossos professores”, enumerou.

O secretário de Educação, Fabiano Augusto João, defendeu a humanização das relações na Educação e o direito ao brincar para as crianças da rede.

“Defendo uma Educação de qualidade, mais humana e qualitativa, com a secretaria de portas abertas, olhando para a rede com carinho. Não podemos perder a essência do professor. Nossa proposta é oferecer o melhor para alunos, professores e funcionários, porque todos são importantes na construção de uma Educação de qualidade”, afirmou.

POESIA E EDUCAÇÃO

O evento contou com a participação do poeta e escritor André Gravatá, que compartilhou sua vivência com a Educação. Criado na periferia de São Paulo, Gravatá cresceu encantado com as palavras e o poder da leitura, inspirado pela empolgação e pelos olhos da mãe, que concluiu os estudos apenas até a 3ª série.

Gravatá realizou uma dinâmica com os professores, enalteceu o papel da poesia na formação de cidadãos e destacou seu potencial como combustível para uma Educação verdadeiramente transformadora.

O acolhimento foi realizado em dois turnos, manhã e tarde, com a participação de mais de 2.000 pessoas no Teatro Paulo Machado de Carvalho.