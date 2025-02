Universidade da Terceira Idade de São Caetano dá início ao ano letivo

O ano letivo da UniMais (Universidade Aberta da Terceira Idade de São Caetano do Sul) teve início nesta terça-feira (4/2), com uma Aula Magna realizada no Campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). O evento, que marca o começo do ciclo acadêmico de 2025, reuniu 120 alunos que participam do programa, um projeto de extensão da USCS em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sesaud (Secretaria de Saúde) e da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade).

A cerimônia de abertura contou com a presença da vice-prefeita Regina Maura, da pró-reitora da USCS, Maria do Carmo Romeiro, da secretária de Saúde, Marisa Catalão, da coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini, além de outras autoridades.

Durante a cerimônia, a vice-prefeita Regina Maura destacou a importância do programa, ressaltando que a UniMais tem como objetivo promover a saúde física, mental e o bem-estar dos participantes, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. “Este é um momento crucial na vida dos alunos da UniMais. Aqui, eles terão a oportunidade de aprender sobre autoestima, autoconhecimento e autocontrole, essenciais para a vida cotidiana”, afirmou.

A secretária Marisa Catalão também parabenizou os novos alunos e incentivou-os a aproveitar ao máximo a experiência. “Este é um ambiente de aprendizado, cheio de novas vivências. Durante os próximos dois anos, vocês farão amizades, aprenderão muito e terão a chance de crescer ainda mais. Não desistam e aproveitem cada momento”, disse.

O projeto UniMais oferece um espaço aberto para pessoas acima de 50 anos, com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida por meio da aprendizagem contínua e do convívio social. Desde sua criação em 2004, a iniciativa tem sido um importante instrumento de inclusão e desenvolvimento para a terceira idade, estimulando os participantes a ampliar seus horizontes e a explorar novas áreas de interesse, seja em saúde, cultura, lazer ou tecnologia.

Lucila Lorenzini, coordenadora da Comtid, lembrou da importância de cuidar tanto do corpo quanto da mente e parabenizou os alunos pelo comprometimento. “Ver tantos alunos engajados e com vontade de aprender é muito gratificante. Na UniMais, valorizamos a amizade, a socialização e a alegria de viver, elementos essenciais para o nosso bem-estar”, comentou.

O programa da UniMais oferece uma ampla gama de disciplinas, incluindo saúde, cultura, tecnologia e lazer, e é composto por atividades práticas e teóricas. Além disso, os alunos têm acesso a palestras, workshops e eventos culturais, enriquecendo a experiência e fortalecendo a convivência entre os participantes.